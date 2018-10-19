В России не считают санкции вопросом жизни и смерти - Медведев

Санкции не являются для России вопросом жизни и смерти, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас все эти санкции - не вопрос жизни и смерти. Это раз. Второе - не мы эти санкции начали вводить и не нам прекращать их действие", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

"Хотят европейские партнёры их прекратить - пусть прекращают, не хотят - мы будем жить и дальше с санкциями", - добавил он.

Премьер напомнил, что Советский Союз десятилетиями жил под санкциями, но добавил, что в этом ничего хорошего нет.