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В России не считают санкции вопросом жизни и смерти - Медведев
Санкции не являются для России вопросом жизни и смерти, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Для нас все эти санкции - не вопрос жизни и смерти. Это раз. Второе - не мы эти санкции начали вводить и не нам прекращать их действие", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.
"Хотят европейские партнёры их прекратить - пусть прекращают, не хотят - мы будем жить и дальше с санкциями", - добавил он.
Премьер напомнил, что Советский Союз десятилетиями жил под санкциями, но добавил, что в этом ничего хорошего нет.
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Санкции не являются для России вопросом жизни и смерти, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. "Для нас все эти санкции - не вопрос жизни и смерти. Это раз. Второе - не мы...
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