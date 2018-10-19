Минздрав Беларуси расширяет перечень льготных лекарственных средств

В Беларуси принимаются меры по расширению льготного обеспечения лекарственными средствами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Расширяется перечень основных лекарственных средств – список лекарственных средств, используемый для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях", - отметили в Минздраве.

Там уточнили, что в новой редакции постановления №65, регулирующего данные вопросы, льготный перечень значительно расширен. В него включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства, в том числе антикоагулянты – ривароксабан и дабигатран, бозентан для лечения легочной гипертензии у детей, дорогостоящие лекарства для лечения иммунных заболеваний, комбинированные лекарства для лечения бронхиальной астмы, паркинсонизма, туберкулеза и ВИЧ.

Расширен перечень лекарств и перевязочного материала для обеспечения пациентов всех возрастов с буллезным эпидермолизом.

"Принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился. Помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень", - отметили в министерстве здравоохранения.

В Минздраве также заверили, что вопросы лекарственного обеспечения населения находятся на постоянном контроле ведомства. Принимаются меры по расширению льготного обеспечения при лечении пациентов с наиболее тяжелыми и распространенными заболеваниями.

Кроме того, министерство здравоохранения активно работает с представителями общественных организаций пациентов и вносит изменения с учетом их потребностей.

Постановление № 65 можно посмотреть здесь .