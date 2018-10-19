ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав Беларуси расширяет перечень льготных лекарственных средств

19.10.2018 21:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси принимаются меры по расширению льготного обеспечения лекарственными средствами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Расширяется перечень основных лекарственных средств – список лекарственных средств, используемый для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях", - отметили в Минздраве.

Там уточнили, что в новой редакции постановления №65, регулирующего данные вопросы, льготный перечень значительно расширен. В него включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства, в том числе антикоагулянты – ривароксабан и дабигатран, бозентан для лечения легочной гипертензии у детей, дорогостоящие лекарства для лечения иммунных заболеваний, комбинированные лекарства для лечения бронхиальной астмы, паркинсонизма, туберкулеза и ВИЧ.

Расширен перечень лекарств и перевязочного материала для обеспечения пациентов всех возрастов с буллезным эпидермолизом.

"Принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился. Помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень", - отметили в министерстве здравоохранения.

В Минздраве также заверили, что вопросы лекарственного обеспечения населения находятся на постоянном контроле ведомства. Принимаются меры по расширению льготного обеспечения при лечении пациентов с наиболее тяжелыми и распространенными заболеваниями.

Кроме того, министерство здравоохранения активно работает с представителями общественных организаций пациентов и вносит изменения с учетом их потребностей.

Постановление № 65 можно посмотреть здесь.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси принимаются меры по расширению льготного обеспечения лекарственными средствами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны....
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика