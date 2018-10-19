Грузия собрала рекордный урожай винограда, направила на переработку 230 тыс. тонн, сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Леван Давиташвили.

"В этом году переработано рекордное за всю историю независимой Грузии количество винограда - около 230 тыс. тонн, что значительно превысило первоначально прогнозируемые показатели", - сказал Л.Давиташвили на пресс-конференции в пятницу.

Окончательный объем собранного винограда пока не уточняется.

Как сообщалось, урожай винограда в Грузии в 2018 году ожидался в объеме не менее 200 тыс. тонн, а на переработку планировалось направить 150 тыс. тонн. В 2017 году урожай винограда в Грузии составил 180,8 тыс. тонн, а его переработка - около 140 тыс. тонн. Таким образом, объем отправленного на переработку винограда в текущем сезоне возрос в 1,6 раза.

Л.Давиташвили отметил, что на разных этапах приема и переработки урожая-2018 впервые участвовали более 280 частных компаний, что обеспечило бесперебойный процесс сдачи винограда. "Доходы же виноградарей превысили 300 млн лари (более $111 млн)", - сообщил министр.

Он отметил, что эти показатели получены в условиях, когда правительство впервые за почти 10 лет отказалось от субсидирования виноградарей и винных компаний, поскольку растущий спрос на грузинское вино на внешних рынках побуждает производителей увеличивать закупки винограда.

"Как цены на виноград, так и принципы его поставки и переработки на винзаводах формировались на основе чистой рыночной экономики, что полностью оправдало себя", - сказал Л.Давиташвили, отметив, что в Грузии продолжают действовать льготные системы агрокредитов и агрострахования.

В прошлом году, как сообщалось, республика экспортировала в 53 страны 76,7 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра) - в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Крупнейшим импортером грузинского вина является Россия, поставки на рынок которой в 2017 году выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

В январе-сентябре 2018 года Грузия экспортировала около 60 млн бутылок вина, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, почти две трети поставок вновь пришлось на РФ.