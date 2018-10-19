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«Мы будем стремиться вложиться в график»: прокладка третьей линии минского метро возобновлена
Новости Беларуси. Работа механизированного комплекса «Алеся», с помощью которого строится третья линия столичной подземки, возобновилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним: многотонный щит не работал с конца июля. Предположения специалистов подтвердились – «Алеся» остановилась, наткнувшись на преграду из твердых пород.
С помощью иностранных коллег наши специалисты обновили режущее оборудование и вновь запустили машину. Уже несколько дней многотонный комплекс уверенно прокладывает тоннели метро.
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Новости Беларуси. Работа механизированного комплекса «Алеся», с помощью которого строится третья линия столичной подземки, возобновилась, сообщили в программе...
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