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«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве

19.10.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве

Автор проекта могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью – решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными.

«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве

Как это работает? Смотрите в видеоматериале Юрия Прокопенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться...
 
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