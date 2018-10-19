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ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк приступают к исследованию бизнеса в Беларуси

19.10.2018 23:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк начинают новый этап исследований предприятий в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банкиры хотят получить информацию о состоянии деловой среды, чтобы оценить потенциал развития частного сектора. Результаты исследования будут использованы в поиске возможностей для стимулирования инвестиций, увеличения производительности и ускорения экономического роста.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк начинают новый этап исследований предприятий в...
 
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