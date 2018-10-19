Под Чериковом авто разорвало после столкновения с трактором с плугами: погибли 4 человека

В Чериковском районе произошла страшная авария: столкнулись легковушка и трактор с плугами. В результате ДТП погибли 4 человека.



Фото: Игорь Владимиров, vk.com/dtpmogilev

— На трассе Чериков — Могилев — Костюковичи жуткая авария. Судя по всему, какая-то легковушка врезалась в трактор с плугами, ее просто разорвало на части. Говорят, что погибли четыре человека, которые ехали в автомобиле. Страшная картина, — рассказал AUTO.TUT.BY Владимир.

За рулем Renault Logan была 40-летняя женщина, рассказала TUT.BY представитель областной ГАИ Татьяна Старосотникова. В машине ехали еще 4 пассажира. Не доезжая 12-ти км до Черикова, на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи она врезалась в двигавшийся впереди в попутном направлении трактор «Беларус» с прицепным пахотным плугом.



Фото предоставлено ГАИ УВД Могоблисполкома

В результате столкновения водитель и трое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще одна женщина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирована в райбольницу. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, СК.

Следователи рассматривают вопрос о назначении автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.



Фото предоставлено ГАИ УВД Могоблисполкома