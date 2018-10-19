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"Пособие больше зарплаты, вот и рожают". Как выплаты на детей могут загнать в "ловушку бедности"
«Рожают ради квартир!», «Эти многодетные только и живут, что на пособия», — мнения, которые не раз доводилось слышать тем, кто воспитывает нескольких детей. Вы удивитесь, но статистика последних лет во многом — бальзам на душу сторонникам таких материалистических версий. Многие семьи действительно начали «интегрировать» рождение детей в свои стратегии преодоления трудностей. Почему и как это происходило, и, самое главное, чем это все грозит, рассказывают авторы
Как пособия спасают белорусов от бедности
Как известно, семьи с детьми и многодетные семьи в частности
Бедность снизилась в прошлом году во многом благодаря тому, что уменьшился риск скатиться в нищету среди незанятого населения в трудоспособном возрасте. При этом существенную часть домохозяйств с незанятыми участниками представляют семьи с детьми до 5 лет — 40,2% (в то время как среди других домохозяйств их 23,4%).
— Соответственно, снижение бедности среди данной группы может быть частично объяснено увеличением доли женщин в отпуске по уходу за ребенком в составе неработающего населения в трудоспособном возрасте — размер пособий позволял им не попасть в число малообеспеченных, — отмечают авторы отчета. По их оценкам, уровень бедности среди детей также несколько снизился (с 12,7 до 11,5%). — Это произошло после нескольких лет увеличения числа детей, проживающих в домохозяйствах с располагаемыми ресурсами ниже черты бедности.
Помимо увеличения экономической активности, смягчающий эффект на риск бедности оказала социальная политика. Несмотря на общее снижение расходов бюджета на социальную политику, влияние пособий и льгот на снижение риска бедности увеличилось. Так, без учета пособий на детей уровень абсолютной бедности в 2017 году был бы на 3,8 процентных пункта выше. Годом ранее этот эффект был намного меньше — 2,9 процентных пункта.
«Рожают потому, что пособие больше зарплаты»
По оценкам авторов отчета, при рождении первого ребенка «средняя» семья получает в течение первых 12 месяцев с момента его рождения денежных выплат на сумму 474 BYN/месяц, при рождении второго ребенка — 656 BYN/месяц.
Согласно результатам исследования «Фискальное перераспределение в Беларуси: анализ по методологии Стремления к Равенству», проведенного по данным за 2015 год, наибольший вклад в снижение бедности оказывает пособие на детей в возрасте до трех лет. Данное пособие также в значительной мере снижает и неравенство. При этом пособия на детей до трех лет являются основной статьей
— В то же время пособие на детей до трех лет является основным источником доходов для взрослых, осуществляющих уход за детьми (только 10−13% женщин «досрочно» выходят из отпуска по уходу за ребенком, а в сельской местности — еще меньше), — обращают внимание эксперты.
Неудивительно, что у детей до трех лет риск абсолютной бедности равен среднему по стране, а относительной — значительно ниже среднего. С увеличением возраста ребенка риск его бедности растет. Наиболее уязвимыми к риску абсолютной бедности являются дети в возрасте от 6 до 10 лет. И причина здесь кроется, разумеется, в доходах родителей. При этом проблема в первую очередь именно в размере зарплаты, а в не том, что сложно найти работу после декрета.
Как только пособия привязали к средней зарплате, на селе стали рожать больше
— После
В итоге небольшая зарплата при привязке пособия к средним заработкам по стране сделала отпуск по уходу за ребенком более привлекательным.
— Если принимать во внимание все выплаты по рождению и уходу за ребенком в течение его первого года жизни, 60% женщин получают доходы от занятости меньшие, чем соответствующие выплаты, предусмотренные на первого ребенка, а у 80% женщин эти доходы ниже выплат, предусмотренных при рождении второго ребенка, — сказано в отчете экспертов ИПМ. — Даже с учетом увеличения расходов на ребенка соответствующая доля женщин с трудовыми доходами ниже выплат на первого и второго ребенка остается очень высокой — 40 и 65% соответственно. Вероятно, это предопределило активное интегрирование рождения детей в стратегии преодоления трудностей и фактически сформировало тенденции рождаемости в сельской местности.
При этом, несмотря на то что на селе всегда рожали больше, существенный отрыв от города заметен именно после 2012 года — после двукратного повышения пособия при рождении ребенка и увеличения пособия по уходу за ребенком в реальном выражении на 23,7%.
Еще одно резкое увеличение рождаемости в сельской местности произошло в 2015 году, когда на фоне рецессии в экономиках Беларуси и России обострились проблемы на рынке труда. Падение заработной платы и занятости в Беларуси сопровождалось сокращением трудовой миграции, и у многих сельских домохозяйств «жизнь на пособие» стала практически единственной доступной стратегией выживания, если не считать привычное уже ведение личного подсобного хозяйства.
Анализ данных на уровне районов и городов областного подчинения подтверждает выводы о том, что в районах с высокой долей сельского населения рождаемость выше. Коэффициенты рождаемости (количество родившихся детей на 1000 женщин в возрасте 15−49 лет) увеличились и сохранялись на высоком уровне преимущественно в сельскохозяйственных районах. Чем крупнее регион, тем меньше там рожают.
— В частности, в районах с наиболее высокой рождаемостью уровень занятости в 2017 году составлял 42,8% населения, средняя зарплата — 531 BYN/месяц, а в районах и населенных пунктах с наименьшей рождаемостью — 43,2% населения и 629 BYN/месяц соответственно. Таким образом, выбор в пользу интеграции рождения детей в стратегии преодоления трудностей связан не с отсутствием работы как таковой, а с критической нехваткой рабочих мест с приемлемым уровнем оплаты труда, — делают вывод специалисты.
Пока в семье воспитывается хоть один ребенок до трех лет, «детские» выплаты позволяют поддерживать уровень доходов семьи, но впоследствии риски только усугубляются.
Чем больше декретных отпусков, тем ниже потом зарплата
— Во-первых, это «ловушка бедности», поскольку мать, родившая нескольких детей подряд, как правило, теряет квалификацию (либо просто остается с образованием на уровне школьного) и становится намного менее мобильной, поэтому после выхода из «последнего» отпуска по уходу за ребенком может рассчитывать лишь на низкооплачиваемую работу, что резко увеличивает риск бедности, — уверены авторы отчета. — Во-вторых, это
Добавим сюда и вечный риск потери работы одним из кормильцев. В этом случае никакие пособия уже не спасут от бедности. Здесь положение усугубляется еще и тем, что социальная защита безработных у нас все же почти отсутствует. Получается, что риски отложенной бедности для таких семей при нынешней ситуации на рынке труда только возрастают.
— Изменение подходов к содействию занятости и развитию предпринимательства на селе (развитие семейного бизнеса, фермерства, улучшение доступа к микрофинансированию, расширение доступности переподготовки и повышения квалификации на местах и др.), совмещенное с мерами по снижению потребления алкоголя и
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После того как пособия привязали к средней зарплате по стране, многие семьи начали "интегрировать" рождение детей в свои стратегии преодоления трудностей.
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