"Пособие больше зарплаты, вот и рожают". Как выплаты на детей могут загнать в "ловушку бедности"

«Рожают ради квартир!», «Эти многодетные только и живут, что на пособия», — мнения, которые не раз доводилось слышать тем, кто воспитывает нескольких детей. Вы удивитесь, но статистика последних лет во многом — бальзам на душу сторонникам таких материалистических версий. Многие семьи действительно начали «интегрировать» рождение детей в свои стратегии преодоления трудностей. Почему и как это происходило, и, самое главное, чем это все грозит, рассказывают авторы отчета Исследовательского центра ИПМ «Бедность и социально уязвимые группы населения в Беларуси. Поддержка семей с детьми и ее эффекты» Глеб Шиманович, Александр Чубрик и Наталья Щербина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как пособия спасают белорусов от бедности

Как известно, семьи с детьми и многодетные семьи в частности чаще других рискуют оказаться за чертой бедности. И здесь сразу хорошая новость: эксперты подсчитали, что в 2017 году уровень абсолютной бедности в Беларуси несколько снизился — с 6,7 до 6,2%. Также уменьшилась и глубина абсолютной бедности, то есть доходы абсолютно бедного населения в меньшей степени отставали от черты бедности, чем в предыдущем году.

Тенденция оказалась даже лучше, чем у официальной статистики. Непосредственно в 2017 году уровень абсолютной бедности, рассчитываемый Белстатом через показатель малообеспеченности, вырос с 5,7 до 5,9%.





Бедность снизилась в прошлом году во многом благодаря тому, что уменьшился риск скатиться в нищету среди незанятого населения в трудоспособном возрасте. При этом существенную часть домохозяйств с незанятыми участниками представляют семьи с детьми до 5 лет — 40,2% (в то время как среди других домохозяйств их 23,4%).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Соответственно, снижение бедности среди данной группы может быть частично объяснено увеличением доли женщин в отпуске по уходу за ребенком в составе неработающего населения в трудоспособном возрасте — размер пособий позволял им не попасть в число малообеспеченных, — отмечают авторы отчета. По их оценкам, уровень бедности среди детей также несколько снизился (с 12,7 до 11,5%). — Это произошло после нескольких лет увеличения числа детей, проживающих в домохозяйствах с располагаемыми ресурсами ниже черты бедности.

Например, в 2016 году дети были основной группой, за счет которой вырос уровень бедности в целом по стране. Учитывая долговременный характер роста детской бедности, то снижение, которое произошло в 2017 году, не смогло нивелировать негативные последствия экономической рецессии предыдущих лет. При этом снижение риска бедности среди детей во многом произошло за счет неполных семей. Одновременно с этим выросло общее число полных домохозяйств с детьми за чертой бедности. Особенно сильно вырос риск бедности среди многодетных семей.

Помимо увеличения экономической активности, смягчающий эффект на риск бедности оказала социальная политика. Несмотря на общее снижение расходов бюджета на социальную политику, влияние пособий и льгот на снижение риска бедности увеличилось. Так, без учета пособий на детей уровень абсолютной бедности в 2017 году был бы на 3,8 процентных пункта выше. Годом ранее этот эффект был намного меньше — 2,9 процентных пункта.

«Рожают потому, что пособие больше зарплаты»

По оценкам авторов отчета, при рождении первого ребенка «средняя» семья получает в течение первых 12 месяцев с момента его рождения денежных выплат на сумму 474 BYN/месяц, при рождении второго ребенка — 656 BYN/месяц.





Согласно результатам исследования «Фискальное перераспределение в Беларуси: анализ по методологии Стремления к Равенству», проведенного по данным за 2015 год, наибольший вклад в снижение бедности оказывает пособие на детей в возрасте до трех лет. Данное пособие также в значительной мере снижает и неравенство. При этом пособия на детей до трех лет являются основной статьей расходов ФСЗН, направленных на поддержку семей с детьми.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В то же время пособие на детей до трех лет является основным источником доходов для взрослых, осуществляющих уход за детьми (только 10−13% женщин «досрочно» выходят из отпуска по уходу за ребенком, а в сельской местности — еще меньше), — обращают внимание эксперты.

Неудивительно, что у детей до трех лет риск абсолютной бедности равен среднему по стране, а относительной — значительно ниже среднего. С увеличением возраста ребенка риск его бедности растет. Наиболее уязвимыми к риску абсолютной бедности являются дети в возрасте от 6 до 10 лет. И причина здесь кроется, разумеется, в доходах родителей. При этом проблема в первую очередь именно в размере зарплаты, а в не том, что сложно найти работу после декрета.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, уровень занятости среди женщин быстро восстанавливается после выхода из отпуска по уходу за ребенком и соответствует уровню занятости среди женщин без детей. Для сравнения, среди женщин в возрасте от 18 до 50 лет, живущих отдельно или в домохозяйстве из двух человек без детей, удельный вес занятых составляет 79,5%, а частично занятых — 7,9%.

Как только пособия привязали к средней зарплате, на селе стали рожать больше

— После привязки в 2013 году размера пособий к средней заработной плате и введения дополнительного пособия на детей старше трех лет для семей, в которых воспитывается ребенок до трех лет, сумма «детских» выплат значительно выросла. Так, размер пособий для семьи с двумя детьми, один из которых младше 3 лет, а другой старше 3 лет, превышает среднюю заработную плату женщин в сельской местности и практически не отличается от их заработной платы в малых городах, — констатируют эксперты.

В итоге небольшая зарплата при привязке пособия к средним заработкам по стране сделала отпуск по уходу за ребенком более привлекательным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта intex-press.by

— Если принимать во внимание все выплаты по рождению и уходу за ребенком в течение его первого года жизни, 60% женщин получают доходы от занятости меньшие, чем соответствующие выплаты, предусмотренные на первого ребенка, а у 80% женщин эти доходы ниже выплат, предусмотренных при рождении второго ребенка, — сказано в отчете экспертов ИПМ. — Даже с учетом увеличения расходов на ребенка соответствующая доля женщин с трудовыми доходами ниже выплат на первого и второго ребенка остается очень высокой — 40 и 65% соответственно. Вероятно, это предопределило активное интегрирование рождения детей в стратегии преодоления трудностей и фактически сформировало тенденции рождаемости в сельской местности.

При этом, несмотря на то что на селе всегда рожали больше, существенный отрыв от города заметен именно после 2012 года — после двукратного повышения пособия при рождении ребенка и увеличения пособия по уходу за ребенком в реальном выражении на 23,7%.

Еще одно резкое увеличение рождаемости в сельской местности произошло в 2015 году, когда на фоне рецессии в экономиках Беларуси и России обострились проблемы на рынке труда. Падение заработной платы и занятости в Беларуси сопровождалось сокращением трудовой миграции, и у многих сельских домохозяйств «жизнь на пособие» стала практически единственной доступной стратегией выживания, если не считать привычное уже ведение личного подсобного хозяйства.

Анализ данных на уровне районов и городов областного подчинения подтверждает выводы о том, что в районах с высокой долей сельского населения рождаемость выше. Коэффициенты рождаемости (количество родившихся детей на 1000 женщин в возрасте 15−49 лет) увеличились и сохранялись на высоком уровне преимущественно в сельскохозяйственных районах. Чем крупнее регион, тем меньше там рожают.



Фото: pixabay.com

— В частности, в районах с наиболее высокой рождаемостью уровень занятости в 2017 году составлял 42,8% населения, средняя зарплата — 531 BYN/месяц, а в районах и населенных пунктах с наименьшей рождаемостью — 43,2% населения и 629 BYN/месяц соответственно. Таким образом, выбор в пользу интеграции рождения детей в стратегии преодоления трудностей связан не с отсутствием работы как таковой, а с критической нехваткой рабочих мест с приемлемым уровнем оплаты труда, — делают вывод специалисты.

Кстати, структура рождаемости по очередности рождений в сельской местности практически не менялась вплоть до 2012 года. После увеличения единовременных выплат при рождении ребенка и привязки пособий по уходу за детьми к средней зарплате по стране структура рождаемости начала меняться в сторону увеличения доли вторых и последующих детей. В городах такой резкой зависимости не было.

Пока в семье воспитывается хоть один ребенок до трех лет, «детские» выплаты позволяют поддерживать уровень доходов семьи, но впоследствии риски только усугубляются.

Чем больше декретных отпусков, тем ниже потом зарплата

— Во-первых, это «ловушка бедности», поскольку мать, родившая нескольких детей подряд, как правило, теряет квалификацию (либо просто остается с образованием на уровне школьного) и становится намного менее мобильной, поэтому после выхода из «последнего» отпуска по уходу за ребенком может рассчитывать лишь на низкооплачиваемую работу, что резко увеличивает риск бедности, — уверены авторы отчета. — Во-вторых, это пенсионная ловушка , поскольку отпуск по уходу за ребенком не засчитывается в страховой стаж, и женщина, достигнув пенсионного возраста, рискует не накопить требуемые 20 лет страхового стажа. В-третьих, это замкнутый круг, поскольку при рождении каждого следующего ребенка, начиная с третьего, размер «детских» выплат практически не меняется.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Добавим сюда и вечный риск потери работы одним из кормильцев. В этом случае никакие пособия уже не спасут от бедности. Здесь положение усугубляется еще и тем, что социальная защита безработных у нас все же почти отсутствует. Получается, что риски отложенной бедности для таких семей при нынешней ситуации на рынке труда только возрастают.

— Изменение подходов к содействию занятости и развитию предпринимательства на селе (развитие семейного бизнеса, фермерства, улучшение доступа к микрофинансированию, расширение доступности переподготовки и повышения квалификации на местах и др.), совмещенное с мерами по снижению потребления алкоголя и повышением пособия по безработице до размера прожиточного минимума, позволило бы действующей системе социальной поддержки семей с детьми эффективно выполнять именно свою функцию и помогло бы раскрыть потенциал тех демографических эффектов, которые дало повышение детских пособий, — резюмируют эксперты.