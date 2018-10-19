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Правоохранители задержали водителя попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск

19.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Правоохранители задержали водителя попавшей в ДТП маршрутки Гродно-Минск

Задержан водитель маршрутки, которая попала в ДТП под Воложином. Об этом сообщила официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног. 
– После медицинского обследования водитель маршрутки не нуждается в стационарном лечении. В связи с этим следствием принято решение о задержании в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. Сейчас с ним работает следователь, - проинформировала Татьяна Белоног. 
Как сообщалось, вечером 18 октября маршрутка с 15 пассажирами врезалась в разделительное бетонное ограждение на трассе М6 в Воложинском районе. В результате двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина - в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и 5-летняя девочки, с травмами различного характера были госпитализированы. 
ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. В момент аварии он был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
БелТА.
 
 
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Задержан водитель маршрутки, которая попала в ДТП под Воложином. Об этом сообщила официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног. 
 
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