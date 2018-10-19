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Правозащитник: у Мамаева есть все — деньги на счете, продукты, вода, сумка вещей, а Кокориным никто даже передачки не прислал
Правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий повидал братьев Кокориных и Мамаева в "Бутырке" после заседания суда, оставившего их за решеткой. Больше всего Пятницкого беспокоит психологическое состояние нападающего "Зенита".
"Когда любой человек попадает в СИЗО — это психологический шок, он нервничает, переживает. Оба Кокорина, их друг и Мамаев — они все находились в таком стрессовом состоянии. После нескольких дней Мамаев, на мой взгляд, спокоен настолько, насколько может быть спокоен человек. Стойко переносит момент лишения свободы. Младший Кокорин тоже эмоционально успокоился, не нервничает.
Чисто по-человечески у меня вызвал сочувствие Кокорин-старший. Мы зашли, поинтересовались, есть ли вопросы по медицине и питанию, прогулкам, условиям содержания. Вопросов не было, все в порядке, но эмоциональное состояние Кокорина мне не понравилось. Он подавлен.
На суде сказал: "Не надо меня держать за решеткой, я не преступник". По его внешнему виду делаю вывод, что он действительно осознал и раскаялся. Понурый взгляд. Очень грустно наблюдать. Многие люди, к сожалению, реально начинают раскаиваться, только когда попадают в места принудительного содержания.
Но больше всего меня удивило и огорчило… Кокориным не передали ни одной передачки с момента их заключения под стражу. Обычно родственники сразу прибегают в изолятор временного содержания — несут одежду, элементарные вещи. Гигиенические принадлежности в СИЗО выдают всем, но своя щетка или одноразовая, своя паста или общая – есть разница. Плюс там самая дешевая туалетная бумага.
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Мамаеву передали все. У него различные напитки: вода, минералка, кока-кола — сумка вещей. И положили денег на лицевой счет. Сумма мне известна, но это как банковская тайна — раскрыть не могу. Сумма — обычная, достаточная, чтобы приобретать предметы первой необходимости, горячие обеды. Это все официально делается через сервис "ФСИНПокупка".
В обществе есть мнение, что это позволено богатым. Нет. И трактористы, и повары, и аптекари, и уголовники со стажем могут заказывать еду и предметы быта, если у них есть деньги на лицевом счету. Мамаеву это сделали. А у Кокориных ни одной передачи и ни копейки на лицевом счету. Я посмотрел, что камера [Кокорина] необжитая — никаких вещей.
Может быть, они и не знают, но я удивлен. Папа Мамаева в свое время привлекался к уголовной ответственности и на опыте прошлых лет знает, что нужно. Но извините, Кокорин — это же не слесарь Вася. Много друзей. Многие люди интересуются его судьбой. Адвокаты есть в конце концов, точно знают. И вот это меня поразило", — сообщил правозащитник
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Правозащитник: у Мамаева есть все — деньги на счете, продукты, вода, сумка вещей, а Кокориным никто даже передачки не прислал
Правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий повидал братьев Кокориных и Мамаева в "Бутырке" после заседания суда, оставившего их за решеткой. Больше...
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