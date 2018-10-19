«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако









Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:





Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.





Оно – нерукотворное.





Это перед взрывом Чернобыля.













Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.





Он понял, что какие-то чудеса в храме.





Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.



