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«Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако

19.10.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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Об уникальном храме в Краснополье рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.



Отец Виктор, иерей храма Дмитрия Ростовского:

Вот это – икона батюшки Серафима Саровского. Видите вот облако.

Оно – нерукотворное.

Это перед взрывом Чернобыля.



Здесь протоирей Виктор служил, он зашёл в храм и видит, что воздух неземной.

Он понял, что какие-то чудеса в храме.

Было предупреждение, что будет катастрофа, но никто не разгадал.


 
 
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Об уникальном храме в Краснополье рассказали в программе «Специальный репортаж» на СТВ.
 
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