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UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»
Белорусский Бэнкси. Коллаж: twitter.com/atticus_flinch
Полсотни белорусских чиновников
Сомнения в успешности усвоения чиновниками даже школьной программы и правда есть. Налицо проблемы с математикой, которые проявляются в поспешном округлении:
Еще у минских властей страдает арифметика: содержание соли (для борьбы со снегом) в столичной земле выше нормы аж
С биологией тоже есть вопросы: от упомянутой соли страдают деревья, но чиновники нашли гениальное решение — просто спилить деревья к черту! Да и вообще, соленая земля — это отличная идея: не надо будет солить выращенную в ней картошку (
ИСТОРИК ЛУКАШЕНКО
Пробелы в образовании показывает даже Александр Григорьевич, который, встречая 12 октября Путина в Могилеве, заявил российскому президенту, что
- Саш? Алло?
- Прывет, Валодзя.
- Саш, спасибо тебе за сегодняшнее. Я вот прям не ожидал. Очень приятно.
- Што іменна цебе прыятна, Валодзя?
- Твои слова, Саш. О Могилёве. Мы уже у себя было решили, что вы переориентировались. Стараетесь, как Украина. На Запад. А тут такое вдруг… Приятно.
- А, Магілёў?
- Да.
- Ну как есць, так і сказал. А што тут такова. Всё правда жэ.
- Саш, я очень рад слышать такое от тебя.
- Да пажалуста. Ешчо 250 міліонав, Валодзя, я і не такое скажу. Мне сказаць какую-та хер.. фразу легко. Што толька захочэш.
- Саш, о деньгах. Пока не можем больше.
- Не можэце?
- Пока никак, Саш. Извини. Но за Могилёв спасибо. Очень приятно.
- Да пажалуста, Валодзя. Магілёв большэ рускі, Калінінграт немецкі, Псков, Смаленск і Бранск - беларускіе. Всё правда.
- Саш?
- Крым – укра…
- Григорьевич!
- Пабягу, Валодзя. Пака.
- Стой!
- …
(
На встрече Лукашенко и Путина вообще было смешновато.
Кстати, о Путине. Смоленская газета написала, что когда российский лидер летел над Смоленском, то в городе
Но сами президенты пили не водку, а
Фотки со встречи не подкачали.
Интеграция, короче, идет полным ходом.
Кстати, об интеграции. На фоне участившихся встреч с Путиным Лукашенко потребовал
Ну и чтобы закрыть тему Лукашенко (а то надоел уже, ну).
Обещанию «по пятьсот» исполнилось 14 лет — за это время президент пообещал сакральную цифру зарплаты аж
Перед визитом Лукашенко в Гродно коммунальники
Лукашенко подарил президенту Таджикистана
А призер чемпионата Европы бегунья Светлана Куделич призналась, что Лукашенко
А президент Франции
ГЕНИИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Похоже, проблемы в белорусском образовании нужно искать в полях. По Беларуси прокатился массовый загон студентов, учителей и не самых главных специалистов «на картошку». В
В лунинецком райпо придумали эффективный экономический ход для конкуренции с «Еврооптом». Чтобы сотрудники не закупались у конкурента, с ними расплачиваются за работу
Бензин с начала года подорожал уже на 20%: хитрый «Белнефтехим» уже
Тем временем в Беларуси третий год
ШОУ «МАКАЁНКА, 9»
УРОКИ ОБЖ И ЗОЖ
...проходят для белорусов даром.
Молодечненец не просто сбежал от призыва в армию — а
А другой молодечненец залез в чужой дом, чтобы
Пьяный вилейчанин залез в чужую машину
А другого пьяного вилейчанина, задевшего чужое авто, выследили
Пьяный минчанин
В Гродно сын привел маму на дискотеку — и так расстроился, что танцев нет, что
Опазывающие на работу минчане
А в Гомеле
Фото: vk.com/gomelchp
БЕЛАРУСЬ В ЦИФРАХ
Немного национальной математики.
30 рублей
компенсации выплатят работнику Минского завода шестерен за производственную травму —
15%
от бюджета прожиточного минимума составляет белорусское
1,5 кг
весит
30 кг
высушенной
€1 млн
стоит
1 тонну
нелегальной
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Как известно, образование — это не только знания, но и воспитание личности. Как же нужно воспитывать детей? Лукашенко
«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта»
Жизненным опытом президент тут же и поделился: оказывается, он
«Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье»
Видео: «Радыё Свабода»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Но не все потеряно в белорусском образовании! Занятия аппликацией на уроках изобразительного искусства не прошли даром для дворника Дениса Юркова, который создает
Фото: instagram.com/denik113
Фото: instagram.com/denik113
Фото: instagram.com/denik113
ТВИТЫ О РАЗНОМ ОТ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫЕ УМНЕНЬКИЕ, ПОТОМУ ЧТО ХОРОШО УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ
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