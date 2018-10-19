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UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»

19.10.2018 22:02 — Разное | UDF  
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Белорусский Бэнкси. Коллаж: twitter.com/atticus_flinch
Большой обзор забавных новостей Беларуси и шуток из соцсетей.

Полсотни белорусских чиновников закончили только школу, раскрыл нам тайну Белстат. Ни вуза, ни училища — только среднее образование. «А что? Настоящему таланту не нужно образование! Управленческий гений только страдает, когда его загоняют в рамки», — так подумали бы мы… если бы не все те новости, которые приведены ниже.



Сомнения в успешности усвоения чиновниками даже школьной программы и правда есть. Налицо проблемы с математикой, которые проявляются в поспешном округлении:



Еще у минских властей страдает арифметика: содержание соли (для борьбы со снегом) в столичной земле выше нормы аж в 31 (!) раз.

С биологией тоже есть вопросы: от упомянутой соли страдают деревья, но чиновники нашли гениальное решение — просто спилить деревья к черту! Да и вообще, соленая земля — это отличная идея: не надо будет солить выращенную в ней картошку (с).






ИСТОРИК ЛУКАШЕНКО

Пробелы в образовании показывает даже Александр Григорьевич, который, встречая 12 октября Путина в Могилеве, заявил российскому президенту, что Могилев — больше русский город, чем белорусский. На секундочку: русских в Могилеве сейчас живет лишь 7,15%, а белорусов — 87,43%... Хм, а может, речь об истории Могилева? Но вот красноречивый исторический факт: нынешний герб город получил от короля Речи Посполитой за восстание 1661 года против русской оккупации, когда повстанцы-горожане в одну прекрасную ночь выбежали из ратуши и вырезали поднадоевших 6 тысяч русских солдат… Напомним, что Лукашенко учился в Могилевском пединституте на учителя истории. Забыл историю города? Или потроллил Путина?












- Саш? Алло?
- Прывет, Валодзя.
- Саш, спасибо тебе за сегодняшнее. Я вот прям не ожидал. Очень приятно.
- Што іменна цебе прыятна, Валодзя?
- Твои слова, Саш. О Могилёве. Мы уже у себя было решили, что вы переориентировались. Стараетесь, как Украина. На Запад. А тут такое вдруг… Приятно.
- А, Магілёў?
- Да.
- Ну как есць, так і сказал. А што тут такова. Всё правда жэ.
- Саш, я очень рад слышать такое от тебя.
- Да пажалуста. Ешчо 250 міліонав, Валодзя, я і не такое скажу. Мне сказаць какую-та хер.. фразу легко. Што толька захочэш.
- Саш, о деньгах. Пока не можем больше.
- Не можэце?
- Пока никак, Саш. Извини. Но за Могилёв спасибо. Очень приятно.
- Да пажалуста, Валодзя. Магілёв большэ рускі, Калінінграт немецкі, Псков, Смаленск і Бранск - беларускіе. Всё правда.
- Саш?
- Крым – укра…
- Григорьевич!
- Пабягу, Валодзя. Пака.
- Стой!
- …

(с) Алесь Пилецкий


На встрече Лукашенко и Путина вообще было смешновато. Например, Коля стал швейцаром, а его папа признался, что когда-то ходил по Могилеву в носках без обуви. А еще белорусскому президенту вручили грамоту за… день рождения Путина. Несмешно было только бездомным собачкам и котикам, которым Путин принес смерть.

Кстати, о Путине. Смоленская газета написала, что когда российский лидер летел над Смоленском, то в городе улучшилась погода. А в Могилеве к приезду дорого гостя построили триумфальную арку и снизили цены на водку и закусь.

Но сами президенты пили не водку, а водичку из целебного источника в деревне Александрия — на малой родине Григорьевича.

Фотки со встречи не подкачали.











Интеграция, короче, идет полным ходом.



Кстати, об интеграции. На фоне участившихся встреч с Путиным Лукашенко потребовал «закрыть» границу с Украиной, а еще в Беларуси запретили футбольную кричалку о том, что когда кто-то не прыгает, то он является российским шовинистом.




Ну и чтобы закрыть тему Лукашенко (а то надоел уже, ну).

Обещанию «по пятьсот» исполнилось 14 лет — за это время президент пообещал сакральную цифру зарплаты аж 30 раз.

Перед визитом Лукашенко в Гродно коммунальники покрасили даже дома, предназначенные под снос.

Лукашенко подарил президенту Таджикистана сертификат на трактор «Беларус».

А призер чемпионата Европы бегунья Светлана Куделич призналась, что Лукашенко научил ее бегать: «Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать: не все силы отдавать, беречь — а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать».

А президент Франции пригласил Лукашенко в Париж.

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»





ГЕНИИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Похоже, проблемы в белорусском образовании нужно искать в полях. По Беларуси прокатился массовый загон студентов, учителей и не самых главных специалистов «на картошку». В Горках на сельхозработы отправили всех без разбору. В Лоеве учителей отправили на фермы аккурат в День учителя. А в Гомеле студентов отправили на уборку урожая, пообещав расплатиться морковью — но по итогу вызвали на студентов милицию и обвинили в краже этой самой моркови. К слову, студентов отправлять «на картошку» законом запрещено. Как запрещен и вообще любой принудительный труд. Но вы же сами все понимаете, что в колхозы все ездят добровольно.

В лунинецком райпо придумали эффективный экономический ход для конкуренции с «Еврооптом». Чтобы сотрудники не закупались у конкурента, с ними расплачиваются за работу сертификатами на продукцию самого райпо.

Бензин с начала года подорожал уже на 20%: хитрый «Белнефтехим» уже в 20-й раз за год повысил стоимость на 1 копейку.

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»




Тем временем в Беларуси третий год растет число бедняков.

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»





ШОУ «МАКАЁНКА, 9»

Новое вечернее шоу от БТ.... Ой, стоп, извините, забыли: мы ж пишем в этом обзоре только про смешное, поэтому про «Макаёнка, 9» не будем.




УРОКИ ОБЖ И ЗОЖ

...проходят для белорусов даром.

Молодечненец не просто сбежал от призыва в армию — а сбежал в Африку.

А другой молодечненец залез в чужой дом, чтобы украсть 1 доллар и 5 евро (тут еще и со счетом проблемы).

Пьяный вилейчанин залез в чужую машину погреться.

А другого пьяного вилейчанина, задевшего чужое авто, выследили по протекшему маслу.

Пьяный минчанин застрял в мусоропроводе: он уронил в него ключи и даже умудрился проползти несколько этажей и достать их. Но выбраться уже не смог.

В Гродно сын привел маму на дискотеку — и так расстроился, что танцев нет, что избил охранника.

Опазывающие на работу минчане опять толкали троллейбус.



А в Гомеле ироничненько:

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»

Фото: vk.com/gomelchp




БЕЛАРУСЬ В ЦИФРАХ

Немного национальной математики.



30 рублей
компенсации выплатят работнику Минского завода шестерен за производственную травму — потерю кисти.



15%
от бюджета прожиточного минимума составляет белорусское пособие по безработице. То есть 28,9 рублей.



1,5 кг
весит боровик, который нашла жительница Лиды.



30 кг
высушенной марихуаны нашли у жителя Шумилинщины. По словам задержанного, он наткнулся на плантацию конопли случайно.



€1 млн
стоит гашиш, который пытались перевезти через польско-белорусскую границу россияне.



1 тонну
нелегальной водки задержали под Оршей.




ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Как известно, образование — это не только знания, но и воспитание личности. Как же нужно воспитывать детей? Лукашенко о боже, опять он, извините! не сторонник физических наказаний, но иногда «хороший ремень тоже полезен для ребенка». Президент раскритиковал проект закона о домашнем насилии:

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта»







Жизненным опытом президент тут же и поделился: оказывается, он бил сына Виктора, пока средний Дмитрий «ровненько стоял рядом» и смотрел. А вот младшего Колю бить не приходилось.




«Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье»
















Видео: «Радыё Свабода»




ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Но не все потеряно в белорусском образовании! Занятия аппликацией на уроках изобразительного искусства не прошли даром для дворника Дениса Юркова, который создает из палых листьев прекрасные рисунки и публікует их в Instagram.

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»

Фото: instagram.com/denik113

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»

Фото: instagram.com/denik113

UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»

Фото: instagram.com/denik113




ТВИТЫ О РАЗНОМ ОТ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫЕ УМНЕНЬКИЕ, ПОТОМУ ЧТО ХОРОШО УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ















































Твит по теме
dS @vasilkov
Напоминаю, нынешняя погода называется не "бабье лето", а гендерно нейтральная хорошая погода в середине октября.

 
Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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