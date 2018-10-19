UD@F: «На самом деле трюк Бэнкси первыми придумали власти РБ - с зарплатами бюжетников»



Белорусский Бэнкси. Коллаж: twitter.com/atticus_flinch

СМИ пишут: Минимум 50 беларуских чиновников закончили только школу.



Фух, хорошо, что хотя бы 50, потому что по остальному большинству прям сразу видно что и этого не смогли. — Дмитрий Нарышкин (@DmitryNaryshkin) September 30, 2018

В Минске оригинально решили проблему перенаселенности. Просто по максимуму повырубать деревья, чтоб нечем дышать было в загазованном мегаполисе. — Андрей (@JustFray) 1 октября 2018 г .

ИСТОРИК ЛУКАШЕНКО

Твоё лицо (справа), когда посадил президента РФ в кресло под рисунком могилёвской ратуши. pic.twitter.com/jN46PvveYq — НеРон Уизли (@not_RW) October 12, 2018

Мне вот неприятно, что президент моей страны делает такие заявления по поводу принадлежности городов и территорий вверенного ему государства. — НеРон Уизли (@not_RW) October 12, 2018

Президент одной страны был больше русским, чем белорусским — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 12, 2018

Надеюсь, Лукашенко хотя бы Порошенко через пару недель не заявит, что Гомель больше украинский город, чем беларуский. — НеРон Уизли (@not_RW) October 12, 2018



- Прывет, Валодзя.

- Саш, спасибо тебе за сегодняшнее. Я вот прям не ожидал. Очень приятно.

- Што іменна цебе прыятна, Валодзя?

- Твои слова, Саш. О Могилёве. Мы уже у себя было решили, что вы переориентировались. Стараетесь, как Украина. На Запад. А тут такое вдруг… Приятно.

- А, Магілёў?

- Да.

- Ну как есць, так і сказал. А што тут такова. Всё правда жэ.

- Саш, я очень рад слышать такое от тебя.

- Да пажалуста. Ешчо 250 міліонав, Валодзя, я і не такое скажу. Мне сказаць какую-та хер.. фразу легко. Што толька захочэш.

- Саш, о деньгах. Пока не можем больше.

- Не можэце?

- Пока никак, Саш. Извини. Но за Могилёв спасибо. Очень приятно.

- Да пажалуста, Валодзя. Магілёв большэ рускі, Калінінграт немецкі, Псков, Смаленск і Бранск - беларускіе. Всё правда.

- Саш?

- Крым – укра…

- Григорьевич!

- Пабягу, Валодзя. Пака.

- Стой!

- …



( с ) Алесь Пилецкий - Саш? Алло?- Прывет, Валодзя.- Саш, спасибо тебе за сегодняшнее. Я вот прям не ожидал. Очень приятно.- Што іменна цебе прыятна, Валодзя?- Твои слова, Саш. О Могилёве. Мы уже у себя было решили, что вы переориентировались. Стараетесь, как Украина. На Запад. А тут такое вдруг… Приятно.- А, Магілёў?- Да.- Ну как есць, так і сказал. А што тут такова. Всё правда жэ.- Саш, я очень рад слышать такое от тебя.- Да пажалуста. Ешчо 250 міліонав, Валодзя, я і не такое скажу. Мне сказаць какую-та хер.. фразу легко. Што толька захочэш.- Саш, о деньгах. Пока не можем больше.- Не можэце?- Пока никак, Саш. Извини. Но за Могилёв спасибо. Очень приятно.- Да пажалуста, Валодзя. Магілёв большэ рускі, Калінінграт немецкі, Псков, Смаленск і Бранск - беларускіе. Всё правда.- Саш?- Крым – укра…- Григорьевич!- Пабягу, Валодзя. Пака.- Стой!- …) Алесь Пилецкий

а у них там действительно такие дороги в деревне? pic.twitter.com/stKSZvBTMu — недруги за бугром (@Lndcalling) October 12, 2018

– А в клубе вечером танцы будут?

– Так, але мы не пойздем!

– Почему?

– Ляхаўскiя прыйдуць, могуць у лыч даць...

– Понятно. pic.twitter.com/gFpZrCXVq9 — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) October 15, 2018

Лукашенко выглядит так, словно он сейчас повезёт Путена в лес, а Путен с этим смирился. pic.twitter.com/obXPi0lObF — НеРон Уизли (@not_RW) October 12, 2018

модернизированный первый секретарь 60-х вез модернизированного генсека 60-х на модернизированном авто 60-х по модернизированной республике 60-х https://t.co/5nHQq4ioX8 — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 12, 2018

Новости из золотого стандарта интеграции только лишь за последние два месяца: pic.twitter.com/mYeKtojuTd — Promise.by (@PromiseBy) October 12, 2018

ГЕНИИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА





Копейка в Беларуси нужна только для того, чтобы на неё дорожало топливо раз в неделю. pic.twitter.com/IGesBZlQhu — Офuцuальный Минск (@minskrb) October 13, 2018

ШОУ «МАКАЁНКА, 9»

Новое вечернее шоу от БТ....

УРОКИ ОБЖ И ЗОЖ

кто куда, а они толкать троллейбус др самой работы с #Ванеева pic.twitter.com/fDcHk4bZK9 — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) October 12, 2018

Фото: vk.com/gomelchp

БЕЛАРУСЬ В ЦИФРАХ

30 рублей

15%

1,5 кг

30 кг

€1 млн

1 тонну

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

о боже, опять он, извините!

«Все это дурь, взятая, прежде всего, с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта»

Экономические реформы - «Дурь, взятая с Запада»

Толерантность - «Дурь, взятая с Запада»

Права человека - «Дурь, взятая с Запада» https://t.co/bH7wo3MLSm — L (@Paznjak) October 8, 2018

Старший получал ремнём, средний смотрел, младший снимал на видео. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 5, 2018

«Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье»

Все же знают, что стоит мужику перестать колотить женщину, как его тянет на других мужиков. pic.twitter.com/4phkPYRfHt — L (@Paznjak) October 8, 2018

Два решения МВД Лукашенко отклонил за неделю. Будем теперь и пить и бить. Но выходит, что Шуневич играет в доброго полицейского ))) — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) October 5, 2018

Нобелевку Мира дали гинекологу и правозащитнику за усилия против сексуального насилия, и в этот же день Лукашенко выступил против законопроекта о домашнем насилии. Застойное днище, а не эпоха. — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) October 5, 2018

Когда уже белорусы поймут, что домашнее насилие - это обсуждать слова президента дома — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 5, 2018

Лукашэнка раскрытыкаваў законапраект аб хатнім гвалце. А аб статусе БЧБ - не раскрытыкаваў. Баіцца! — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) October 5, 2018

Видео: «Радыё Свабода»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО



Фото: instagram.com/denik113

Фото: instagram.com/denik113

Фото: instagram.com/denik113

ТВИТЫ О РАЗНОМ ОТ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫЕ УМНЕНЬКИЕ, ПОТОМУ ЧТО ХОРОШО УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ

на самом деле трюк от бэнкси с уничтожением картины сразу после покупки первым придумало правительство беларуси с запрлатами бюжетников. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 6, 2018

2040 год. Президента Беларуси выбирают на собрании совета директоров Евроопта — Андрей (@JustFray) 29 августа 2018 г .

В августе 2017 зарплата чиновника $2 не дотягивала до $500. В августе 2018 года зарплата чиновника достигла $630. Обещания выполнены и перевыполнены — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 26, 2018

Александр Лукашенко встретился с избирателями, поддержавшими его на президентских выборах. pic.twitter.com/vhjzxxLB8d — St. Martin (@st_martin_by) October 2, 2018

«Есть две бесконечные вещи — Вселенная и терпение белорусов. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен». А. Эйнштейн — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 24, 2018

ЦИФРА ДНЯ 35. Столько дней президент продержался без отставленного вице-премьера Владимира Семашко и позвал того на совещание pic.twitter.com/QM6qXyTenT — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 24, 2018

Российское ТВ сейчас и 20 лет спустя pic.twitter.com/A79lWWh13P — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 30, 2018

Да легко: "328 причин посетить Минск" https://t.co/3xrt89G7hi — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 28, 2018

В Бресте очень незаметно удалили Калинковского со стены. pic.twitter.com/k5EJuT0RZk — НеРон Уизли (@not_RW) October 2, 2018

Вот представьте. Вы - белорусский тренер. Вы возглавляете московский ЦСКА. Вы наспех собранным составом каких-то ноунеймов побеждаете в Лиге Чемпионов мадридский Реал. А на вашей родине это увидели только пользователи интернета, потому что так решили какие-то мудаки с @Belarus5tv — St. Martin (@st_martin_by) October 3, 2018

2 октября 2012 - Гончаренко обыгрывает Баварию



2 октября 2018 - Гончаренко обыгрывает Реал



2 октября 2024 - Гончаренко обыгрывает Лукашенко — L (@Paznjak) October 2, 2018

"запрет на продажу алкоголя, введенный с 1 октября 2018 года постановлением Мингорисполкома на год, не продержался и суток"



А что если это не запрет не продержался и одни сутки, а целый год вот так вот незаметно пролетел перед глазами?!? — Паўлік (@_Pest) October 2, 2018

Государство. Для борьбы с табакокурением спрятало сигареты в магазинах.

Тоже государство. Без аукциона выделило 2500 точек для киосков с табаком на улицах городов. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 2, 2018

- Там журналисты приехали, сейчас фотографировать нас будут, приоденься.

- Hold my beer. pic.twitter.com/k4amG6TYiW — Denis Blisch (@blisch) October 3, 2018

только что второй за год кандидат экономических наук сказал мне, что журналисты @tutby живут на деньги ГосДепа, вредят своей стране и должны быть наказаны. - а это все, что вам нужно знать про уровень людей в белорусской науке — Эwenk. (@ewenk_yu) October 3, 2018

Добрый вечер у хату



Фото Andrei Khaletski https://t.co/sFkE3BeR5Z pic.twitter.com/n9ZnE3u4cd — Anton Motolko (@Motolko) October 3, 2018

Лукашенко плохого не посоветует pic.twitter.com/LMy1vGCyCu — Anton Motolko (@Motolko) October 3, 2018

"Половина автовладельцев в Минске уезжает с платной парковки не заплатив"

Я вот не понимаю, остальная половина лошары что ли?! — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 5, 2018

Шесть лет сборная Беларуси по футболу не проигрывает на стадионе Динамо! — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 12, 2018

2018 год. Минск. Кассы стадиона за 200 миллионов долларов. 🙄 pic.twitter.com/Rj81eGF7Wq — Belultras.by (@belultras_by) October 13, 2018

Неяк прапусціў гэты гістарычны момант pic.twitter.com/k7LXng8IIX — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) October 9, 2018

Ситуация, которая никогда не произойдет в Беларуси.



Президент Финляндии пришел на конференцию, в которой выступала его жена. Ему не хватило места и ему пришлось сесть на ступеньках. pic.twitter.com/nRRfl8QjkD — Paul (@Devyatov) October 9, 2018

ФОТО ДНЯ pic.twitter.com/qcCLITll2H — Бизнес в кармане (@b2bymedia) October 12, 2018

Твит по теме @vasilkov Напоминаю, нынешняя погода называется не "бабье лето", а гендерно нейтральная хорошая погода в середине октября. dS

Полсотни белорусских чиновников, раскрыл нам тайну Белстат. Ни вуза, ни училища — только среднее образование. «А что? Настоящему таланту не нужно образование! Управленческий гений только страдает, когда его загоняют в рамки», — так подумали бы мы… если бы не все те новости, которые приведены ниже.Сомнения в успешности усвоения чиновниками даже школьной программы и правда есть. Налицо проблемы с математикой, которые проявляются в поспешном округлении:Еще у минских властей страдает арифметика: содержание соли (для борьбы со снегом) в столичной земле выше нормы ажС биологией тоже есть вопросы: от упомянутой соли страдают деревья, но чиновники нашли гениальное решение — просто спилить деревья к черту! Да и вообще, соленая земля — это отличная идея: не надо будет солить выращенную в ней картошку ().Пробелы в образовании показывает даже Александр Григорьевич, который, встречая 12 октября Путина в Могилеве, заявил российскому президенту, что. На секундочку: русских в Могилеве сейчас живет лишь 7,15%, а белорусов — 87,43%... Хм, а может, речь об истории Могилева? Но вот красноречивый исторический факт: нынешний герб город получил от короля Речи Посполитой за восстание 1661 года против русской оккупации, когда повстанцы-горожане в одну прекрасную ночь выбежали из ратуши и вырезали поднадоевших 6 тысяч русских солдат… Напомним, что Лукашенко учился в. Забыл историю города? Или потроллил Путина?На встрече Лукашенко и Путина вообще было смешновато., Коля стал швейцаром, а его папа признался, что когда-то ходил по Могилеву в носках без обуви. А еще белорусскому президенту вручили грамоту за… день рождения Путина. Несмешно было только бездомным собачкам и котикам, которым ПутинКстати, о Путине. Смоленская газета написала, что когда российский лидер летел над Смоленском, то в городе. А в Могилеве к приезду дорого гостяи снизилиНо сами президенты пили не водку, ав деревне Александрия — на малой родине Григорьевича.Фотки со встречи не подкачали.Интеграция, короче, идет полным ходом.Кстати, об интеграции. На фоне участившихся встреч с Путиным Лукашенко потребовалграницу с Украиной, а еще в Беларуси запретили футбольную кричалку о том, что когдаНу и чтобы закрыть тему Лукашенко (а то надоел уже, ну).Обещанию «по пятьсот» исполнилось 14 лет — за это время президент пообещал сакральную цифру зарплаты ажПеред визитом Лукашенко в Гродно коммунальникиЛукашенко подарил президенту ТаджикистанаА призер чемпионата Европы бегунья Светлана Куделич призналась, что ЛукашенкоА президент ФранцииЛукашенко в Париж.Похоже, проблемы в белорусском образовании нужно искать в полях. По Беларуси прокатился массовый загони не самых главных специалистов «на картошку». Вна сельхозработы отправили всех без разбору. В Лоеве учителей отправили на фермы аккурат. А в Гомеле студентов отправили на уборку урожая, пообещав расплатиться морковью — но по итогу вызвали на студентов милицию и. К слову, студентов отправлять «на картошку» законом. Как запрещен и вообще любой принудительный труд. Но вы же сами все понимаете, что в колхозы все ездят добровольно.В лунинецком райпо придумали эффективный экономический ход для конкуренции с «Еврооптом». Чтобы сотрудники не закупались у конкурента, с ними расплачиваются за работуна продукцию самого райпо.Бензин с начала года подорожал уже на 20%: хитрый «Белнефтехим» ужеповысил стоимость на 1 копейку.Тем временем в Беларуси третий годОй, стоп, извините, забыли: мы ж пишем в этом обзоре только про смешное, поэтому проне будем....проходят для белорусов даром.Молодечненец не просто сбежал от призыва в армию — аА другой молодечненец залез в чужой дом, чтобы(тут еще и со счетом проблемы).Пьяный вилейчанин залез в чужую машинуА другого пьяного вилейчанина, задевшего чужое авто, выследилиПьяный минчанин: он уронил в него ключи и даже умудрился проползти несколько этажей и достать их. Но выбраться уже не смог.В Гродно сын привел маму на дискотеку — и так расстроился, что танцев нет, чтоОпазывающие на работу минчанеА в ГомелеНемного национальной математики.компенсации выплатят работнику Минского завода шестерен за производственную травму —от бюджета прожиточного минимума составляет белорусское. То есть 28,9 рублей.весит, который нашла жительница Лиды.высушеннойнашли у жителя Шумилинщины. По словам задержанного, он наткнулся на плантацию конопли случайно.стоит, который пытались перевезти через польско-белорусскую границу россияне.нелегальнойзадержали под Оршей.Как известно, образование — это не только знания, но и воспитание личности. Как же нужно воспитывать детей? Лукашенконе сторонник физических наказаний, но иногда. Президент раскритиковало домашнем насилии:Жизненным опытом президент тут же и поделился: оказывается, он, пока средний Дмитрийи смотрел. А вот младшего Колю бить не приходилось.Но не все потеряно в белорусском образовании! Занятия аппликацией на уроках изобразительного искусства не прошли даром для дворника Дениса Юркова, который создаетпрекрасные рисунки и публікует их в