"Закат": 8 из 10. Садисты и шляпки в новом фильме лауреата "Оскара"

Первый фильм Ласло Немеша «Сын Саула» о еврейском пленнике получил «Оскар». С тех пор за венгерским режиссером следят примерно с таким же вниманием, как за фокусами Гарри Гудини, — тоже, кстати, венгра. AFISHA.TUT.BY посмотрела новую работу Немеша — 140-минутный «Закат» — и считает, что вы должны последовать нашему примеру.

О чем кино: 1913 год, Будапешт, год до начала Первой мировой войны. Молодая Ирис Лейтер приезжает в столицу Венгрии. Она пытается устроиться на работу в качестве модистки в легендарный шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям. Новый владелец выгоняет бывшую наследницу. Ирис отказывается покинуть город, тем более узнав, что у нее есть родной брат, которого девушка намерена непременно отыскать.

Молодая девушка примеряет шляпы одну за одной. Уже совсем скоро камера будет слоняться между головными уборами, закрепленными на бездушных манекенах, а в шляпном магазине «Лейтер» полетят головы. А пока юная особа с широко распахнутыми глазами продолжает примерку.





Ирис Лейтер приезжает в один из красивейших и величественных городов тогдашней Европы. Но вместо купален и здания венгерского парламента — экскурсия прямиком к девятому кругу ада. Ирис виток за витком спускается по спиральной лестнице в самое жерло вслед за братом и своими вопросами. Первичный максимализм постепенно уступает место здравому смыслу, черно-белый мир разбавляется оттенками серого.

Шляпная империя Лейтеров — миниатюрная копия Австро-Венгрии накануне Первой мировой. Пышные праздники и шампанское, вслед за которым вскоре прольется кровь. Немеш дает немного де Сада, Фрейда, совсем каплю — Ханеке и, наконец, Содерберга с его «Больницей Никербокер», но остается собой, даже прикрывшись экстравагантной широкополой шляпой с перьями.





С первых кадров ясно, что перед вами именно фильм Ласло Немеша: крупные планы, камера, следующая за героем по пятам, выраженное боке и постоянное ощущение напряжения. Лоскутная империя в «Закате» соткана из кусочков саспенса. Нарратив здесь — сомнамбулические блуждания героини, в чьих кругах под глазами, если долго всматриваться, можно увидеть Гезы Рерига (сыгравшего Саула в предыдущем фильме Немеша).

Впрочем, потрудитесь запомнить и имя Юли Якаб — самой Ирис Лейтер, хоть вы и будете видеть куда чаще ее затылок и элегантную шею. Что в общем-то тоже эффектное зрелище. Для Немеша даже куда более эффектное, чем пышный Будапешт во всей красе своей имперской архитектуры. В «Закате» исторические декорации — не музейные экспонаты. Это лишь повод поговорить о природе зла и о выборе, который делает человек. Об амбивалентности всего и вся. И главное, о чем нам заботливо сообщили в названии, — о закате Европы.





Наряжаться в исторические платья и мундиры, конечно, дело недешевое. Немеш решает этот вопрос с такой находчивостью, что впору выпускать мануал для страдающего от безденежья белорусского кинематографа. В «Закате» практически отсутствуют общие планы, а задний план всегда так размыт, что его вполне могли бы снимать на фоне фотообоев. В результате бюджет картины укладывается в скромные девять миллионов евро, да и те пошли на 35-миллиметровую пленку (для сравнения, тот же «Дюнкерк» обошелся в 100 миллионов долларов).

Публику Старого света Ласло Немеш покорил еще с «Сыном Саула» на Каннском кинофестивале. А затем завоевал и американскую — уже на «Оскаре». При этом оставим за скобками тематические рельсы и паровоз ведущих актеров (сомневаемся, что кто-то вообще на-гора выдаст хотя бы трех звезд венгерского кино). «Сын Саула» поразил такую разную публику мощностью и универсальностью высказывания и силой художественной формы. Поэтому «Закат» в Венеции ждали с особым вниманием. Но не оценили — чинная европейская критика посчитала, что закат Европы затянут и размыт. И в каком-то более общем смысле с ней сложно не согласиться.