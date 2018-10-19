20 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день авиадиспетчера.

Международный день повара.

Всемирный день борьбы с остеопорозом.

СНГ - День войск связи.

ПРИМЕТЫ:

Сергий Зимний. Если земля снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима встанет на ноги (окончательно начнётся).

РОДИЛИСЬ:

1854 Жан Никола Артюр РЕМБО, французский поэт.

1952 Том ПЕТТИ, американский рок-музыкант. Умер в 2017 году.

1958 Вигго Петер МОРТЕНСЕН, американский актёр. Родился в семье американки и датчанина. В кино дебютировал в 26 лет. Увлекается фотографией, пением и рисованием.

1961 Иан РАШ, легендарный английский футболист. В 1982 году Раш забил четыре мяча в ворота «Эвертона» в матче, в котором «Ливерпуль» победил 5:0.

1963 Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ (ВИНИЦКОВСКИЙ), российский телеведущий. Женат на дочери сатирика Виктора КОКЛЮШКИНА Эльге СЭПП. У него от трёх браков восемь (!) детей. В сентябре 2017 года некоторые СМИ сообщили, что он владеет недвижимостью в России и Италии на 1 млрд. российских рублей ($17 млн).

1972 СНУП ДОГГИ ДОГГ (Кэлвин БРОУДАС), американский рэп-музыкант.

1973 Лариса Владимировна ГРИБАЛЁВА, белорусская певица и телеведущая. У неё сын и две дочери. Владеет агентством по организации праздников.

1988 Ма ЛУН, знаменитый китайский игрок в настольный теннис. Начал заниматься им с 5 лет.

СОБЫТИЯ:

1943 Был образован Белорусский фронт под командованием К.К. РОКОССОВСКОГО.

1953 В США вышла в свет антиутопия Рея БРЭДБЕРИ «451° по Фаренгейту».

1968 На Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 м 24 см одержал американец Дик ФОСБЕРИ, придумавший оригинальный способ преодоления планки - спиной к ней. Новый стиль быстро завоевал популярность во всём мире.

1970 Состоялся первый тираж лотереи «Спортлото». Для популяризации игры в 1982 году на экраны вышел фильм Леонида ГАЙДАЯ «Спортлото-82», герои которого боролись за право обладания билетом с крупным выигрышем, в котором были зачёркнуты последовательно первые шесть номеров в двух вариантах. Указанная комбинация в реальной истории была повторена однажды лишь частично (1,2,3,4).

1973 Королева Великобритании ЕЛИЗАВЕТА II открыла здание Сиднейской оперы, признанное одним из самых красивых сооружений на свете. В конкурсе на строительство нового здания оперы, объявленном в 1954 году, участвовали 233 специалиста из 32 стран. Победителем стал тогда никому не известный датчанин Йорг УТЦОН. Строительство затянулось на десять лет. В этом здании висит самый большой в мире театральный занавес и установлен самый большой механический орган мира из 10.500 труб.

1982 На стадионе «Лужники» в Москве произошла самая страшная трагедия в истории советского спорта. В давке на выходе с трибун после окончания матча на Кубок УЕФА «Спартак» - «Харлем», по официальным данным, погибли 66 человек, хотя очевидцы считают эту цифру заниженной. Впрочем, не только число погибших, но и сам факт трагедии тщательно скрывался от общественности.

2002 Вышел первый выпуск популярной во всём мире британской передачи об автомобилях «Top Gear».

2011 Был убит Муаммар КАДДАФИ, глава Ливии.