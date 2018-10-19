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В Беларуси упрощаются процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей
20.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Совет Министров скорректировал положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств. Соответствующее решение закреплено постановлением
Документ направлен на упрощение процедур госрегистрации и снятия с учета транспортных средств на основании заявлений граждан и юридических лиц. Так, снять с учета транспортное средство можно будет в любом регистрационном подразделении, независимо от места регистрации. Необязательным станет осмотр автомобилей при регистрации не бывших в эксплуатации транспортных средств, год выпуска которых совпадает с текущим или предыдущим календарным годом и реализованных юридическими лицами.
Предусматривается возможность оказания продавцом (лизингодателем) услуги по госрегистрации транспортного средства перед передачей его покупателю (лизингополучателю). Определен порядок аннулирования госрегистрации транспортного средства.
Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
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Совет Министров скорректировал положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения...
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