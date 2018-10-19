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В Беларуси упрощаются процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей

20.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Совет Министров скорректировал положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 18 октября 2018 года №747, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59890.php

В Беларуси упрощаются процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей

Документ направлен на упрощение процедур госрегистрации и снятия с учета транспортных средств на основании заявлений граждан и юридических лиц. Так, снять с учета транспортное средство можно будет в любом регистрационном подразделении, независимо от места регистрации. Необязательным станет осмотр автомобилей при регистрации не бывших в эксплуатации транспортных средств, год выпуска которых совпадает с текущим или предыдущим календарным годом и реализованных юридическими лицами.

Предусматривается возможность оказания продавцом (лизингодателем) услуги по госрегистрации транспортного средства перед передачей его покупателю (лизингополучателю). Определен порядок аннулирования госрегистрации транспортного средства.

Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

 
 
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Совет Министров скорректировал положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения...
 
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