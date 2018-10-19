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Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края»

20.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Портал Places.by, совместно с компанией Unilever, предлагает всем желающим принять участие в фотоконкурсе «Красота своего края». Конкурс проводится с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59841.php

Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края»

Целью конкурса является поддержка творческого самовыражения участников, а так же поддержка и развитие туризма в Республике Беларусь. Участники конкурса могут выиграть отличные призы:

  • Главный приз — двухдневная экскурсия в Брест и Беловежскую Пущу на двоих!
  • 2-е место – экскурсия в этнокультурный комплекс Наносы (оз. Нарочь) на двоих.
  • 3-е место — годовой запас чая Lipton
  • 4-15-е места – спортивная сумка с логотипом Places.by
  • 16-25-е места — стильный рюкзак с логотипом Places.by
  • 26-30-е места – подарочный набор AXE (для мужчин) или подарочный набор DOVE (для женщин)

Ждем Ваши эксклюзивные фотографии.

Подробную информацию Вы найдете у нас на сайте www.places.by

Ищите нас в соц.сетях: places_by

Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края» Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края» Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края» Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края» Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края» Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края»

 
Теги: Брест
 
 
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Портал Places.by, совместно с компанией Unilever, предлагает всем желающим принять участие в фотоконкурсе «Красота своего края». Конкурс проводится с 15 октября 2018 года по 31...
 
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