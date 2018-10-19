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Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края»
20.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
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Целью конкурса является поддержка творческого самовыражения участников, а так же поддержка и развитие туризма в Республике Беларусь. Участники конкурса могут выиграть отличные призы:
Ждем Ваши эксклюзивные фотографии.
Подробную информацию Вы найдете у нас на сайте
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