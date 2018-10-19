Новое для себя открывай – заходи на Places.by. Фотоконкурс «Красота своего края»

Портал Places.by , совместно с компанией Unilever, предлагает всем желающим принять участие в фотоконкурсе «Красота своего края». Конкурс проводится с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года.



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Целью конкурса является поддержка творческого самовыражения участников, а так же поддержка и развитие туризма в Республике Беларусь. Участники конкурса могут выиграть отличные призы:

Главный приз — двухдневная экскурсия в Брест и Беловежскую Пущу на двоих!

2-е место – экскурсия в этнокультурный комплекс Наносы (оз. Нарочь) на двоих.

3-е место — годовой запас чая Lipton

4-15-е места – спортивная сумка с логотипом Places.by

16-25-е места — стильный рюкзак с логотипом Places.by

26-30-е места – подарочный набор AXE (для мужчин) или подарочный набор DOVE (для женщин)

Ждем Ваши эксклюзивные фотографии.

Подробную информацию Вы найдете у нас на сайте www.places.by

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