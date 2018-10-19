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Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

20.10.2018 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» имеет богатую историю. Одна из страниц этой истории – углубленное изучение немецкого языка. С 2006 года в школе стали готовить учащихся к получению Шпрахдиплома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59903.php

Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

324 ученика получили дипломы международного уровня, что свидетельствует о большом шаге в мир языка, истории и культуры. 18 октября 2018 год еще 23 учащихся 10-11 классов стали обладателями Шпрахдиплома, сдав четырехэтапный экзамен: аудирование, чтение, письменная и устная коммуникация.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59903.php

Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Госпожа Аня Лютер, заместитель посла ФРГ в Беларуси, и госпожа Магрит Бургер, координатор Центрального управления по делам школьного образования за рубежом ФРГ, говорили о хорошей работе учителей и учащихся школы, сумевших добиться отличных результатов в изучении немецкого языка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59903.php

Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Начальник управления по образованию Щерба В.К. подчеркнул, что Брест является крупным логистическим центром, где востребованы специалисты со знанием немецкого языка, и очень важно, что сотрудничество с посольством Германии помогает и учителям, и учащимся идти в ногу со временем. Директор школы Езерская С.А. отметила, что высокий профессионализм учителей школы, плодотворная работа с учащимися специалиста из Германии Карин Краус и заинтересованность ребят и их родителей способствует ежегодным победам учащихся в олимпиадах различного уровня, что преумножает славу школы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59903.php

Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Ребята достойно представили свои творческие номера: музыкальная композиция на флейте, песни, стихи и чтение цитат выдающихся людей на немецком языке – все это подтвердило высокий уровень подготовки учащихся. Умники и умницы «семерки» в очередной раз доказали, что перспективы сотрудничества и дружбы между белорусскими и немецкими сторонами есть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59903.php

Вручение Шпрахдипломов состоялось в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

А значит будут еще победы в различных конкурсах и олимпиадах.

 
Теги: Брест
 
 
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ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» имеет богатую историю. Одна из страниц этой истории – углубленное изучение немецкого языка. С 2006 года в школе стали готовить...
 
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