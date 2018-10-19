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Рост тарифов на ЖКУ, удар рублем по трудовой миграции и дешевое жилье. Что власти обещают белорусам
Обеспечить достойную жизнь и устойчивый рост всех денежных доходов населения, сократить число бедняков, снизить стоимость жилья до средней зарплаты за квадратный метр, а также сделать доступнее жилье и медуслуги, а условия ведения бизнеса — предсказуемыми. Такие задачи
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие задачи ставит правительство и что обещает белорусам в ближайшие годы.
Поднять зарплаты, чтобы остановить отток кадров за границу
При этом про зарплату в «заветную» 1000 рублей в документе не говорится. Уточняется, что зарплата будет зависеть от производительности труда. Напомним, ранее премьер-министр Сергей Румас заявил, что
В первую очередь власти намерены
Бюджетникам хотят поднять зарплаты, увеличив размер тарифной ставки первого разряда. При этом их заработки должны быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране.
При этом запланировано «проведение системной экономической политики по росту заработной платы (трансфертов) в целях сокращения оттока рабочей силы за границу».
Напомним, белорусы все чаще
Сначала на проблему «ощутимой» трудовой миграции
Будем постепенно переходить на полную оплату ЖКУ
Правительство запланировало поддержание 100-процентного уровня поддержания населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, кроме отопления. При этом ожидается ежегодное снижение затрат коммунальниками на оказание ЖКУ как минимум на 5%.
Напомним, ранее в Беларуси
Кроме того, правительство планирует совершенствовать тарифную политику в сфере энергоснабжения. В планах — оптимизировать уровни тарифов на электроэнергию и уменьшить издержки энергоснабжающих организаций. Расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить не больше 9,5% к концу 2020 года.
Рост цен на товары и услуги обещают замедлить
Инфляция в этом году прогнозируется на уровне 6%, а в 2019 и 2020 годах — 5%. Ранее Сергей Румас
Как сообщалось, с ожиданиями белорусского правительства согласны и экономисты Евразийского банка развития. В ежемесячном макрообзоре за сентябрь говорится о том, что инфляция в Беларуси по итогам 2018 года сохранится в рамках целевого ориентира Национального банка.
По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, этот показатель по уровню инфляции не удастся достигнуть, если «в стране вернутся к практике эмиссионного финансирования экономики. В таком случае у инфляции даже не будет теоретического потолка».
— Казалось бы, про эту практику забыли навсегда, но есть такая проблема, как задолженность некоторых предприятий. Классически она решается через процедуру банкротства. Однако у нас очень много раз на самом высоком политическом уровне говорили, что основные промышленные госпредприятия и сельхозпредприятия никто банкротить не будет. Если проблему начнут решать за счет эмиссии, то о низкой инфляции придется забыть.
Как белорусам будут помогать решать квартирный вопрос
Правительство намерено обеспечить стоимость квадратного жилья не выше среднемесячной заработной платы. Напомним, в августе средняя зарплата
Напомним, около пяти лет назад президент потребовал приблизить цену квадратного метра к средней зарплате. Но это поручение касалось жилья, которое строится с господдержкой. В марте этого года в министерстве архитектуры и строительства
В Минске в первом квартале 2018 года стоимость квадратного метра с господдержкой
Кроме того, правительство планирует заняться внедрением системы строительных сбережений, а также практики комплексной застройки жилых районов единым застройщиком.
При этом ежегодный ввод жилья с господдержкой планируется не менее 900 тысяч квадратных метров. Такие же объемы строительства
Предполагается также законодательно закрепить ответственность всех участников строительного процесса за несвоевременное строительство объекта.
Минималку хотят повысить. Сейчас уступаем почти всем соседям
Минимальную зарплату хотят сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года эта сумма
Ранее в правительстве
Напомним, власти
«Звучит на первый взгляд правильно, но мысль немного популистская и труднореализуемая», — считает Вадим Иосуб. По его мнению, этот рост очень выгоден для населения, но работодателям он принесет дополнительные проблемы.
— Для них это означает рост издержек. С одной стороны, работодатели могут пойти по пути сокращения персонала. Особенно на предприятиях, где работают люди с зарплатой, близкой к минимальной. С другой стороны, это может способствовать увеличению выплат в конвертах.
Сейчас Беларусь заметно
Реальные доходы должны расти каждый год
Планируется, что в ближайшие годы будет рост реальных располагаемых денежных доходов населения: в 2018 году — на 7,1% к предыдущему году, в 2019-м — на 3,4%, в 2020-м — на 3,5%.
— Источник роста реальных доходов — это рост качества экономики и показатель того, что количество занятых в экономике выпускает больше продукции, которую с учетом инфляции можно продать за большие деньги в реальном выражении. Теоретически цифры вполне правдоподобные. В 2017—2018 годах у нас восстановительный рост после падения в 2015−2016 годах. То, что дальше процесс будет замедляться, это вполне логично.
Однако планируемые результаты не позволят приблизиться к показателям ближайших соседей — Польши и Прибалтики, отмечает эксперт. «Это те цифры, при которых наше отставание по уровню жизни будет только увеличиваться», — считает Вадим Иосуб.
Напомним, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-августе этого года
Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов
Власти хотят сократить число бедняков. Пока что их прибавляется третий год подряд
Уровень малообеспеченности, по планам властей, должен составить 5,5% к 2020 году.
По мнению Вадима Иосуба, «планируемый рост экономики не позволит ощутимо увеличивать благосостояние населения».
— Когда говорят про рост зарплат или пенсии, а также про снижение малообеспеченности — это выглядит как куча разных параметров, а речь идет об одном и том же, росте эффективности экономики. Пока практически все эксперты и международные финансовые организации прогнозируют, что без реформ потенциал роста нашей экономики — что-то порядка 2% в год. Для развивающейся и отстающей экономики это на самом деле очень мало.
Пока что в Беларуси третий год
Какими будут пенсии белорусов
Средняя пенсия планируется правительством на уровне 40% от средней зарплаты. Напомним, однако такой же показатель был
Сейчас пенсии
Единственный способ добиться процентного показателя средней пенсии к средней зарплате в 40% — увеличивать соотношение работающих и пенсионеров, считает Вадим Иосуб.
— Пока у нас проходит ровно обратный процесс — идет старение населения, наблюдается плохая ситуация с демографией и систематически сокращается число рабочих мест в экономике.
Как изменится число безработных белорусов
Уровень безработицы по методологии международной организации труда должен составить к концу 2020 года не более 5%. В 2017 году этот показатель
— Чтобы снижать безработицу, нужно создавать рабочие места. Чего они должны начать вдруг бурно расти при отсутствии реформ, далеко не лучшем инвестиционном климате и снижающемся количестве рабочих мест? — задается вопросом аналитик.
Также правительство утвердило, что уровень официальной зарегистрированной безработицы должен составлять не больше 1% ежегодно. По мнению аналитика, этот показатель «даже не стоит воспринимать серьезно».
— Он не имеет отношения ни к занятости, ни к безработице. Это уровень людей, которые оказались без работы, не поленились зарегистрироваться, ежемесячно получать пособие около 10 евро в эквиваленте и ходить на общественные работы, — объясняет Вадим Иосуб.
Напомним, уровень зарегистрированной безработицы на начало октября в Беларуси
Комфортные условия для предпринимателей
Правительство анонсировало подготовку проекта указа президента о совершенствовании системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Также в документе прописано, что удельный вес валовой добавленной стоимости, которая формируется малым и средним бизнесом, в валовой добавленной стоимости страны в 2020 году должна составить 40%.
— На днях
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие задачи ставит правительство и что обещает белорусам в ближайшие годы.
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