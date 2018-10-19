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Визит Александра Лукашенко в Госуниверситет имени Янки Купалы. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненского региона. Разговор длился около трех часов и затронул немало тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего говорили о высшем образовании. Как подчеркнул Президент, белорусская система должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Вопросы и ответы в репортаже Ольги Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня этот вуз рекордсмен в Беларуси по количеству специальностей. Их больше полусотни! Но это не единственная особенность: здесь на «ты» с технологиями. Неудивительно, что экскурсия для главы государства началась с выставки студенческих ноу-хау. Президенту рассказали об идее цифрового университета, в котором вся информация – от расписания до личных успехов студента – доступна в один клик.
– Каждая дисциплина представляет собой электронный учебно-методический комплекс, который имеет теоретический и практический блоки с материалами для изучения. Это лекционные материалы, а так же задания для практических занятий.
– То есть кроме лекций ты опять заходишь и там эти лекции смотришь?
А это – одна из последних разработок, электронный гид по городу. Приложение поможет туристам, которых в Гродно все больше: проложит маршрут до любой достопримечательности и даст базовую информацию о ней. Главу государства, к примеру, приглашают на экскурсию по Коложской церкви.
Вы можете видеть внешний вид церкви, также мы можем зайти внутрь. Внутри вы можете наблюдать все убранство церкви, различные объекты. Также можете прочитать информацию о них.
Такое же приложение у ребят уже заказал Брест. Кстати, в университете за год создают больше сотни научных разработок. Те, что внедрили в производство, принесли региону материальную отдачу. Хорошие перспективы и у следующей разработки.
Такой спектрометр позволит выявлять болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Нашими возможностями по созданию такого автоматизированного оборудования заинтересовались и зарубежные партнеры. В частности, из Актюбинского университета Казахстана мы получили заказ на специальный автоматизированный спектральный комплекс, который мы изготовили и успешно поставили в Казахстан.
Готовит Купаловский и журналистов. Все начиналось с минимальной базы, а сегодня это настоящий медиацентр. Свои теле- и радиостудии, кабинет периодической печати и фотожурналистики, камеры, микрофоны – одним словом, полноценная площадка практической подготовки будущих телеведущих и репортеров.
Александр Лукашенко поинтересовался, насколько быстро молодые кадры готовы приступить к делу.
– То есть вы вот сейчас журналистов из моего пула можете взять к себе на практику и их обучать?
Для полного счастья студентам не хватает только своего студенческого городка. Уже и проект составили, а мечта так и остается недосягаемой.
Если эту мечту осуществлять, а это очень правильно, очень – это была бы и моя мечта, если бы все вместе, в комплексе. Возьмите, соберите, посчитайте. Где что надо добавить я вам найду потом.
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Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненского региона. Разговор длился около трех...
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