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«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

20.10.2018 04:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, Александр Лукашенко пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Спрашивали главу государства и о личном. К примеру, есть ли у него друзья в политике. Президент признался, что совмещать эти два понятия сложно. А в целом вся его жизнь подчиняется рабочему распорядку.

В завершении большого диалога, который длился около тех часов, Александр Лукашенко пожелал молодежи подходить ко всему обдуманно, набирать скорость только в одном случае – когда ставишь цели и их пытаешься их достичь. А черпать силы для вдохновения можно на своей малой родине.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда приезжаю в свою деревеньку, которая когда-то была объявлена неперспективной, мы ее там не строили… Когда с Путиным шли по деревне, он посмотрел влево-вправо (он же городской, питерский). «Что ты смотришь?» – говорю. «Такая маленькая деревня!» Я говорю: «В этом ее и ценность, этой маленькой деревни!»

И уже улетая из этой деревни, вижу: он душой как-то воспрял, ему так понравилась эта деревенская жизнь. Я говорю: «Хорошо, прилетай в любое время. Тут же рядом из Москвы – 40 минут, и ты здесь». Поэтому я могу отдохнуть, расслабиться только дома.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Лично задать вопрос Президенту – такая возможность выпадает даже не каждому журналисту. Неудивительно, что молодые люди слегка взволнованны после разговора, но полны впечатлений.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Эмоции просто зашкаливают. Я очень доволен, что попал именно сюда, поприсутствовал. Хотя я вопросов не задавал, но мне очень вся обстановка понравилась.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Бесспорно, волнение присутствовало. Но вы знаете, наверное, после минут пяти, когда уже Александр Григорьевич зашел в это помещение, мы почувствовали (я думаю, что все почувствовали) это тепло, с которым он сюда пришел. Я думаю, что затронули все те темы, которые являются актуальными для нашего региона на сегодняшний день.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Конечно, волнение было. И прежде всего это волнение приятное, потому что не каждому студенту была дана такая честь – поприсутствовать на таком мероприятии. Поэтому я была очень рада сюда прийти.

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

Вы знаете, это моя вторая встреча и первая непосредственная беседа. И каждый взгляд главы государства – это определенное событие внутри тебя. Оно, конечно же, отражается на чувстве, на самообладании. Но также оно дает некоторую силу, проникновенность и мысли в глубине тебя.

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, Александр Лукашенко пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе...
 
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