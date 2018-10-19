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В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

20.10.2018 04:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На память о встрече студенты Гродненского университета имени Янки Купалы вручили Александру Лукашенко подарок, который выполнил художник Виктор Литвинюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

Художник закончил этот же университет. В альбоме – гравюры исторических личностей, которые жили и работали в Гродненской области. Возможно, через некоторые время в историю региона, страны и даже мира войдут и нынешние студенты.

В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

 
 
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Новости Беларуси. На память о встрече студенты Гродненского университета имени Янки Купалы вручили Александру Лукашенко подарок, который выполнил художник...
 
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