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Александр Лукашенко о студенческих льготах на проезд: «Я сторонник того, чтобы выделить средства напрямую вузу»
Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Затронули и тему льгот на проезд в общественном транспорте. Студенты хотя и мобильные люди, но расходы чувствуются. Такие льготы уже были. Возвращаться к этой практике не планируют, но и в беде никого не бросят. Если помощь нужна, она будет адресной. Так в свое время поступили с оплатой обедов для школьников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сторонник того, чтобы выделить средства напрямую вузу. Сколько у вас вузов в Гродно – три, четыре? Позовем табачные фабрики, и напишешь от моего имени: «Ты – миллион рублей, ты – два, ты – три. Вузам разделите на проезд». Вот и все. Это решение вопроса. А как только влезем в эти льготы – ты даже не представляешь, что тогда будет. Да и есть куда деньги тратить.
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Александр Лукашенко о студенческих льготах на проезд: «Я сторонник того, чтобы выделить средства напрямую вузу»
Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе...
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