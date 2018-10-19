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Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни
Новости Беларуси. Студенты Гродненского университета посетовали, что глава государства нечасто приезжает в их город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как оказалось, с Гродно у Президента связаны личные воспоминания. Впрочем, каждый уголок Беларуси по-своему дорог Александру Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрит на поля, а уже там посеяно было особенно – они же старались уже возле Могилева лицом в грязь не ударить, поскольку приехала вся Россия,
Ну, сегодня я мэру и губернатору сказал: «У вас город не зеленый». Не зеленый, и вам надо очень серьезно – особенно вам, потому что вам жить в этом прекрасном, красивейшем городе. Самое удобное место для жизни – это Гродненская область и Гродно. Надо больше деревьев высаживать.
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Новости Беларуси. Студенты Гродненского университета посетовали, что глава государства нечасто приезжает в их город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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