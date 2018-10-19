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Александр Лукашенко пообещал, что строительство нового общежития в Гродно продолжится

20.10.2018 02:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас в мире набирают популярность сетевые университеты. Это объединение нескольких вузов из разных стран, по завершении которых можно получить два диплома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета

Студенты предлагают создать сетевой университет СНГ. Президент поддержал эту идею.

Александр Лукашенко пообещал, что строительство нового общежития в Гродно продолжится

Конечно, выпускников волнует вопрос трудоустройства. Ситуация на рынке такая, что за некоторых специалистов работодатель готов побороться (речь идет в первую очередь о программистах). Но так везет не всем. Это можно исправить в кооперации с работодателями.

Александр Лукашенко пообещал, что строительство нового общежития в Гродно продолжится

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр образования, глава Администрации, в правительстве сориентируйте всех наших начальников. Они хоть пусть приходят сюда и показываются, показываются ребятам. Чтобы они знали, что есть такие вузы и есть руководитель предприятия, который хочет, чтобы отсюда на БелАЗ или МАЗ, МТЗ поехали люди работать. Это правильно.

Самый популярный вопрос у студентов – сугубо материальный, он касался возведения нового общежития: в Гродно его ждут уже несколько лет. Александр Лукашенко пообещал, что строительство продолжится.

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Сейчас в мире набирают популярность сетевые университеты. Это объединение нескольких вузов из разных стран, по завершении которых можно...
 
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