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Александр Лукашенко рассказал, какие сувениры привозит из поездок и какой видит Беларусь на расстоянии

20.10.2018 02:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй вопрос в рейтинге популярности – скорее философский (о первом можно прочитать здесь).

Александр Лукашенко рассказал, какие сувениры привозит из поездок и какой видит Беларусь на расстоянии

Вы часто бываете в заграничных командировках, посещаете разные страны и континенты. Какой интересный сувенир вы привезли из командировки? И что бы вы посоветовали привезти из Беларуси в качестве сувенира?

Александр Лукашенко рассказал, какие сувениры привозит из поездок и какой видит Беларусь на расстоянии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень люблю свою землю, и когда я бываю за границей – уже, наверное, нет того уголка, где я не побывал – я хочу домой. Вот домой и все, потому что мне нужен этот воздух, этот лес, эти поля, которые более-менее сейчас ухожены.

Беларусь на расстоянии – это страна, в которой хочется жить. И хочется, чтобы твои дети жили в этой стране. Вот для меня это – Беларусь, одна из лучших стран для жизни.

У нас только ленивый может не заработать, особенно сейчас. Я встречаю же много острых вопросов: зарплата, пенсии, стипендии и прочее. Я им говорю: вот сейчас через Беларусь движется все, потому что тихая, спокойная страна транзитная. Ну окажи услугу человеку, который везет товар из России в Европу, в Евросоюз, и наоборот. Ну, я так утрируя говорю. Ну окажи ему услугу: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему.

Александр Лукашенко рассказал, какие сувениры привозит из поездок и какой видит Беларусь на расстоянии

Я на расстоянии вижу страну свою как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и заработать хочет – он это всегда может получить.

Что касается сувенира… Мне трудно даже ответить на этот вопрос, потому что я человек не сувенирный. Во-первых, у меня нет такой возможности – ходить по рынкам и там что-то покупать. Но если мы где-то бываем, кто-то там из близкого круга или малыш мой с кем-то пошел, они там что-то, что популярно, покупают, чтобы привезти домой, дома это иметь. Или – сейчас я во Дворце Независимости – я приезжаю из какой-то страны, обычно я беру картину какую-то.

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе...
 
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