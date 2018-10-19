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«Оно одно из лучших в мире»: Президент о белорусском средне-специальном образовании

20.10.2018 01:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Некоторые белорусские студенты едут на учебу за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свое время западную систему образования пытались внедрить в Беларуси, но она не прижилась. Возвращаться к таким экспериментам не собираются. В нашей стране есть все возможности, чтобы получать высшее образование. У нас более 30 университетов, доступны около 400 специальностей. А главное – есть возможность учиться бесплатно. Но, как известно, часто хорошее видится на расстоянии.

«Оно одно из лучших в мире»: Президент о белорусском средне-специальном образовании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто привожу пример. Мы однажды, наверное, лет 10 назад на закрытом заседании глав государств СНГ обсуждали проблему среднего специального образования (раньше техникумы, ныне колледжи). Президент, по-моему, Кыргызстана обратился к россиянам: «Слушайте, помогите нам подготовить специалистов по основным профессиям на уровне… раньше это были училища». И Путин говорит: «Слушайте, к сожалению, мы развалили эту систему. Если кто-то вам поможет – вон, Лукашенко попросите».

«Оно одно из лучших в мире»: Президент о белорусском средне-специальном образовании

И мы действительно помогали, и не только им, а больше всего россиянам. Мы эту систему сохранили и, наоборот, укрепили материально-техническую базу. Поэтому мы не имеем большой проблемы с рабочими специальностями. То же самое и со средне-специальным образованием. Мы сохранили свое образование, и оно одно из лучших в мире.

Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

К слову, Беларусь уже стала страной, куда едут учиться. В 2017 году у нас получали высшее образование более 19 тысяч иностранных студентов. А чтобы повысить популярность вузов, нужно в первую очередь укрепить техническое оснащение. Кстати, с этим проблем в Гродненском университете нет.

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Некоторые белорусские студенты едут на учебу за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время западную систему образования...
 
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