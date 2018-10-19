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Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах»
Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил: готов даже к самым каверзным. К таким встречам у него особое отношение – они позволяют заглянуть в будущее. Ведь главное, чтобы в будущем страна получила высококвалифицированных специалистов, без которых не развивается ни одно государство. Секрет успеха – в сочетании теории и практики, когда окунуться в профессию можно буквально с первого курса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе...
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