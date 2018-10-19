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Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах»

20.10.2018 01:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах»

Президент отметил: готов даже к самым каверзным. К таким встречам у него особое отношение – они позволяют заглянуть в будущее. Ведь главное, чтобы в будущем страна получила высококвалифицированных специалистов, без которых не развивается ни одно государство. Секрет успеха – в сочетании теории и практики, когда окунуться в профессию можно буквально с первого курса.

Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уделяю сейчас, будучи Президентом, много внимания переформатированию нашего высшего образования. Я пытаюсь сделать его практикоориентированным. Я настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за шесть и не за пять. И уже с первого, максимум – со второго, курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой или видео каким-то инструментом (в зависимости от специальности).

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе...
 
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