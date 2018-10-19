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Удар по низким ценам. Чиновники снова проверили магазины с дешевым товаром из Азии
Власти продолжают проверять, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Во всех объектах установлены нарушения законодательства в сфере торговли, сообщили в МАРТ. Напомним, на «азиатов»
Чиновники проверили 23 магазина в 7 городах — Бресте, Молодечно, Рогачеве, Жлобине, Витебске, Волковыске и Могилеве.
— Во всех объектах установлены нарушения законодательства в сфере торговли (несоблюдение требований, предъявляемых к маркировке товаров, оформлению ценников, недоведение до потребителя полной информации о товаре и т.д.), а также факты несоблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, по которым уже принят ряд запретительных мер, — поясняют в МАРТ.
В «рейды» выходили представители МАРТ, МВД, Госстандарта, обл- и райисполкомов. К примеру, в трех витебских магазинах низких цен проверяющие запретили продажу больше 170 единиц продукции на сумму больше 800 рублей. Если руководство магазинов не предоставит вовремя соответствующие документы, то общая сумма запрещенной к реализации небезопасной продукции может превысить 6000 рублей, уточняют в ведомстве.
— Согласно данным налоговых органов, по итогам мониторинга, проведенного 11 сентября 2018 года, в 70% обследованных объектов были установлены нарушения порядка приема наличных денежных средств, использования кассового оборудования и платежных терминалов, — добавляют в МАРТ.
Напомним, 11 сентября под мониторинг
— По итогам контрольных мероприятий субъектам хозяйствования выдано 22 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), установлены сроки для принятия мер. По фактам повторно выявленных нарушений, аналогичных установленным в ходе предыдущих мониторингов, рассматривается вопрос о начале административного процесса в отношении виновных лиц 7 субъектов хозяйствования, — в МАРТе подводят результаты проверок, которые прошли на этой неделе.
Ранее в МАРТ
Рабочая группа, как планируется, проанализирует деятельность «азиатов» по всей стране. По результатам проверок,
Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. А большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.
В первом квартале этого года специалисты Госстандарта
— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.
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Власти продолжают проверять, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Во всех объектах установлены нарушения...
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