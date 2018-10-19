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Удар по низким ценам. Чиновники снова проверили магазины с дешевым товаром из Азии

20.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Власти продолжают проверять, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Во всех объектах установлены нарушения законодательства в сфере торговли, сообщили в МАРТ. Напомним, на «азиатов» жалуются индивидуальные предприниматели: по их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Чиновники проверили 23 магазина в 7 городах — Бресте, Молодечно, Рогачеве, Жлобине, Витебске, Волковыске и Могилеве.

— Во всех объектах установлены нарушения законодательства в сфере торговли (несоблюдение требований, предъявляемых к маркировке товаров, оформлению ценников, недоведение до потребителя полной информации о товаре и т.д.), а также факты несоблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, по которым уже принят ряд запретительных мер, — поясняют в МАРТ.

В «рейды» выходили представители МАРТ, МВД, Госстандарта, обл- и райисполкомов. К примеру, в трех витебских магазинах низких цен проверяющие запретили продажу больше 170 единиц продукции на сумму больше 800 рублей. Если руководство магазинов не предоставит вовремя соответствующие документы, то общая сумма запрещенной к реализации небезопасной продукции может превысить 6000 рублей, уточняют в ведомстве.

— Согласно данным налоговых органов, по итогам мониторинга, проведенного 11 сентября 2018 года, в 70% обследованных объектов были установлены нарушения порядка приема наличных денежных средств, использования кассового оборудования и платежных терминалов, — добавляют в МАРТ.

«Не бывает чуда, когда цены отличаются в 3−6 раз». Власти намерены заняться торговцами из Азии

Напомним, 11 сентября под мониторинг попали 27 магазинов в 8 городах — Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске. Во всех магазинах проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле. Среди них — неполная и недостоверная информация о продавце и производителе товара, а также отсутствие документов об оценке соответствия по техрегламенту Таможенного союза.

— По итогам контрольных мероприятий субъектам хозяйствования выдано 22 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), установлены сроки для принятия мер. По фактам повторно выявленных нарушений, аналогичных установленным в ходе предыдущих мониторингов, рассматривается вопрос о начале административного процесса в отношении виновных лиц 7 субъектов хозяйствования, — в МАРТе подводят результаты проверок, которые прошли на этой неделе.

Ранее в МАРТ отмечали, что власти намерены усилить мониторинг работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. Для этого планируется создать рабочую группу, в которую войдут представители МАРТ, МВД, Госстандарта, Минздрава, облисполкомов и Мингорисполкома.

Рабочая группа, как планируется, проанализирует деятельность «азиатов» по всей стране. По результатам проверок, как планируется, будут внесены предложения на уровень правительства главе государства по внесению изменений в 510-й указ.

Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. А большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.

В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.

— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Власти продолжают проверять, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Во всех объектах установлены нарушения...
 
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