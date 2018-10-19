Вокруг американской базы ВВС «Зона-51» ходит немало легенд. Уфологи всего мира уверены, что там изучают инопланетян. Местные жители периодически видят самолеты странной формы, которые принимают за НЛО. Особо дотошные исследователи иногда замечают над базой российские истребители. ЦРУ не так давно приоткрыло завесу таинственности над этим местом, признав существование базы. Пользуясь открытыми данными, 42.TUT.BY выбрал пять самых секретных проектов, над которыми работали специалисты «Зоны 51»

U-2

Этот самолет создавался специально для наблюдений за территорией Советского Союза по заказу ЦРУ. Американские военные рассчитывали , что U-2 с рабочим потолком в 21 км будет недосягаем для средств ПВО противника. Долгое время в Кремле даже не догадывались о существовании этого самолета. Первые серийные экземпляры были построены в 1955 году. Спустя год они поступили в специальный отряд 10/10 базирующийся в Турции на авиабазе Инчирлик.



Фото: engadget.com

Для пилота самолета-шпиона 8-часовой полет в стратосфере на высоте 20 000 метров был очень тяжелым. Давило чувство одиночества, невозможно было есть и пить. На случай ЧП — приземления на территории противника - пилотов U-2 снабжали часами, драгоценностями и другими предметами, необходимыми для расчетов с местным населением.

Впрочем, воспользоваться всем этим им, в случае подбития самолета было не суждено — в катапультном кресле было вмонтировано взрывное устройство.

Об этом рассказал уже советским разведчикам пилот сбитого U-2 Фрэнсис Пауэрс, которого перед вылетом об адской машинке под креслом предупредил техник. Когда его самолет сбили в 1960 году, Пауэрс покинул кабину без помощи катапульты и в свободном падении вручную открыл парашют.

Проект «Архангел»

Над разработкой этого самолета работали лучшие специалисты «Сканк Уоркс» — секретного отделения фирмы Локхид. Конструкторы пришли к выводу, что лучшая защита от советских ракет — сверхскорость и сверхманевренность. Согласно проекту, максимальная скорость нового разведчика составляла 3,2 чсила Маха, а потолок — 33 528 метра. Полет представлялся инженерами как серия гигантских скачков от более плотных слоев атмосферы в менее плотные.



Фото: skytamer.com

В процессе работы над «Архангелом», он же А-12, конструкторам было необходимо обеспечить устойчивую работу топливной и гидросистем при высоких температурах. К примеру, работы над остеклением фонаря кабины заняли три года и обошлись в два миллиона долларов.

Работы над проектом резко подстегнул Карибский кризис, когда над Кубой был сбит U-2 майора Андерсона. В итоге «Архангел», способный достичь скорости в 3 числа Маха, взлетел 20 июля 1963 г.

В середине 1963 летали уже пять А-12, но военные и политики боялись применять их по назначению — разведке над территорией СССР. Побывать на боевом задании им довелось только в 1967 году.



Фото: migflug.com

Тогда было произведено 22 вылета с базы в Окинаве для разведки объектов в Северном Вьетнаме. Также «Архангелы» принимали участие в поисках захваченного северокорейцами американского корабля «Пуэбло».

Ко времени, когда «Архангел» встал на крыло, у американцев появились более эффективные средства разведки — спутники. Наработки по А-12 были использованы при создании другого разведчика — SR-71 Blackbird.

SR-91 Aurora

Первые упоминания об этом проекте относятся к весне 1990 года: журнал Aviation Week and Space Technology писал, что в 1985 году Пентагон потратил 145 млн долларов на некий секретный проект.



Предполагаемый облик SR-91. Фото: wikipedia.org

А в 1987 году эта сумма составляла уже два миллиарда. Существование этого летательного аппарата до сих пор отрицают в Пентагоне. Впрочем, существование самой «Зоны 51» долгое время тоже опровергалось.

SR-91 имел общую длину около 34−35 м, размах крыла был в пределах 18−20 м. По разным данным максимальная скорость летательного аппарата в 10−15 раз превышала скорость звука. Потолок превышал отметку в 35−36 км. Первоначально экипаж составлял два человека, но могла создаваться и беспилотная версия.

F-117 Night Hawk

В небе этот самолет напоминает летающий треугольник, его не видят локаторы, а еще он черного цвета. Ну чем не НЛО? Чтобы сделать его таким — угловатым, но летающим, конструкторам пришлось нарушить все возможные законы самолетостроение и аэродинамики, потратив 6,56 млрд долларов, чтобы F-117 Night Hawk мог хотя бы летать.



Фото: engadget.com

К слову, специалист по аэродинамике Дик Кэнтрел, взглянув на чертеж самолета выдал: «Мне плевать, как это выглядит, я подниму этого уродца в воздух!». Пилоты тоже оценили «выдающиеся» летние характеристики этой машины и прозвали ее «хромым гоблином» (Wobblin' Goblin).

Зато F-117 Night Hawk невидим на радарах: эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) самолета при облучении его локатором, по некоторым данным, составляла от 0,01 до 0,0025 м² в зависимости от ракурса.

B-21 Raider

Специально для этого бомбардировщика на территории «Зоны-51» были построены

новая U-образная рулежная дорожка, взлетная полоса и большой ангар. По своим размерам экспериментальный стратегический бомбардировщик В-21, схож с В2 Spirit.



Фото: Courtesy of Ann Stefanek/US Air Force Pentagon

Старший военный аналитик Лексингтонского университета и советник Пентагона Лорен Томсон объяснил это тем, что новый самолет сохраняет все достоинства В-2 Spirit и устраняет все его недостатки.

Этот самолет построен с использованием продвинутой технологией стелс, а его цена должна составить всего 550 миллионов долларов за единицу.