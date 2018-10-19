ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского

20.10.2018 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

19 октября 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского», инициатором которой стала Лилия Тимофеевна Иванова, журналистка и одноклассница Веномина Александровича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского " alt="В Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского ">

- Работа журналиста позволила мне познакомиться с уникальными людьми. Но Веномин не появлялся на наших вечерах встречи выпускников. Мы знали, что он военный, занимает высокие государственные должности. Наверное, загордился. Спустя 60 лет судьба свела нас снова. Мы вместе работали над этой выставкой, сняли фильм о его жизни и истории - военного, инженера и государственного деятеля СССР. В мае его не стало, - голос дрогнул. Справившись с волнением Лилия Тимофеевна продолжила. - Спасибо за память и участие к человеку которым должна гордиться Брестчина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

В Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского

Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков поблагодарил родных, близких и сослуживцев адмирала, которые приехали на открытие выставки.

- Мы посвятили ее «Году малой Родины» и 1000-летию города, который стал родным для школьника Веномина Полянского. Мы лично общались с ним, и он рассказывал уникальные вещи, которые совсем недавно были под грифом «Совершенно секретно». Веномин Александрович стал близким и родным человеком для музейщиков. Он должен был быть на открытии, но не случилось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

В Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского

Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин отметил, что «такие люди символизируют судьбу наших стран - быть вместе всегда. И его служение Отечеству дало возможность нам - россиянам и белорусам - спокойно жить на этой земле». А выставка стала прекрасным поводом соприкоснуться с нашей обшей историей.

Экспозиция небольшая, но содержит только подлинники, что очень ценно для музейной коллекции и посетителей, которые способны оценить особую ауру представленных предметов. Личные вещи, военная форма, атрибуты морского офицера и награды. В музейных витринах – истории семьи, бережно сохраненная в фотографиях, написанная от руки автобиография. Под стеклом – фотографии советских авианосцев, небольшие макеты советских подводных лодок, в том числе – атомной. Все, что было важным в жизни вице-адмирала Веномина Александровича Полянского.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского», инициатором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Англичанин молчал о любви 46 лет, но когда попытался завоевать сердце возлюбленной - угодил в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Полесская правда
Свислочская газета
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика