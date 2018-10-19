19 октября 2018 года в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского», инициатором которой стала Лилия Тимофеевна Иванова, журналистка и одноклассница Веномина Александровича.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского " alt="В Бресте рассказывают о жизни и судьбе вице-адмирала Веномина Полянского ">



- Работа журналиста позволила мне познакомиться с уникальными людьми. Но Веномин не появлялся на наших вечерах встречи выпускников. Мы знали, что он военный, занимает высокие государственные должности. Наверное, загордился. Спустя 60 лет судьба свела нас снова. Мы вместе работали над этой выставкой, сняли фильм о его жизни и истории - военного, инженера и государственного деятеля СССР. В мае его не стало, - голос дрогнул. Справившись с волнением Лилия Тимофеевна продолжила. - Спасибо за память и участие к человеку которым должна гордиться Брестчина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

Читать полностью в источнике с фото:





Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков поблагодарил родных, близких и сослуживцев адмирала, которые приехали на открытие выставки.

- Мы посвятили ее «Году малой Родины» и 1000-летию города, который стал родным для школьника Веномина Полянского. Мы лично общались с ним, и он рассказывал уникальные вещи, которые совсем недавно были под грифом «Совершенно секретно». Веномин Александрович стал близким и родным человеком для музейщиков. Он должен был быть на открытии, но не случилось.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59902.php

Читать полностью в источнике с фото:





Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин отметил, что «такие люди символизируют судьбу наших стран - быть вместе всегда. И его служение Отечеству дало возможность нам - россиянам и белорусам - спокойно жить на этой земле». А выставка стала прекрасным поводом соприкоснуться с нашей обшей историей.

Экспозиция небольшая, но содержит только подлинники, что очень ценно для музейной коллекции и посетителей, которые способны оценить особую ауру представленных предметов. Личные вещи, военная форма, атрибуты морского офицера и награды. В музейных витринах – истории семьи, бережно сохраненная в фотографиях, написанная от руки автобиография. Под стеклом – фотографии советских авианосцев, небольшие макеты советских подводных лодок, в том числе – атомной. Все, что было важным в жизни вице-адмирала Веномина Александровича Полянского.