Кто лучше? Huawei Mate 20 Pro против Samsung Galaxy Note 9 в ночной съемке

Несколько дней назад Huawei представила новый топовый смартфон — Mate 20 Pro. Его главная «фишка» заключается в тройной основной камере. Мы решили проверить, как аппарат снимает вечером пли плохом освещении, и сравнить его с последним топовым смартфоном компании Samsung — Galaxy Note 9.



Huawei Mate 20 Pro. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Huawei Mate 20 Pro оснастили тройной основной камерой, разработанной совместно с компанией Leica. Разрешение главного фотодатчика смартфона составляет 40 Мп (f/1.8), второго, широкоугольно — 20 Мп (f/2.2), третьего, телефото — 8 Мп (f/2.4). В наличии и искусственный интеллект (ИИ), который автоматически подбирает параметры при съемке.

Samsung Galaxy Note 9 получил двойной фотомодуль. Это комбинация из двух 12-мегапиксельных датчиков, из которых основной может менять диафрагму (f/1.5 и f/2.4). Апертура дополнительного модуля фиксированная — f/2.4. Тут также есть ИИ, определяющий объекты в кадре и самостоятельно оптимизирующий изображения исходя из объекта съемки.

Все фотографии на обоих смартфонах делались в полностью автоматическом режиме в самых сложных условиях — вечером и ночью.

Первая пара кадров всегда такая: Samsung Galaxy Note 9 и Huawei Mate 20 Pro. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:

1. Фотография с небольшого расстояния:

















2. Фотография с большого расстояния:

















3. Фотография с большого расстояния:

















4. Фотография с большого расстояния:

















5. Фотография с небольшо расстояния:

















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