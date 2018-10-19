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Кто лучше? Huawei Mate 20 Pro против Samsung Galaxy Note 9 в ночной съемке
Несколько дней назад Huawei
Huawei Mate 20 Pro оснастили тройной основной камерой, разработанной совместно с компанией Leica. Разрешение главного фотодатчика смартфона составляет 40 Мп (f/1.8), второго, широкоугольно — 20 Мп (f/2.2), третьего, телефото — 8 Мп (f/2.4). В наличии и искусственный интеллект (ИИ), который автоматически подбирает параметры при съемке.
Samsung Galaxy Note 9 получил двойной фотомодуль. Это комбинация из двух 12-мегапиксельных датчиков, из которых основной может менять диафрагму (f/1.5 и f/2.4). Апертура дополнительного модуля фиксированная — f/2.4. Тут также есть ИИ, определяющий объекты в кадре и самостоятельно оптимизирующий изображения исходя из объекта съемки.
Все фотографии на обоих смартфонах делались в полностью автоматическом режиме в самых сложных условиях — вечером и ночью.
Первая пара кадров всегда такая: Samsung Galaxy Note 9 и Huawei Mate 20 Pro. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:
1. Фотография с небольшого расстояния:
3. Фотография с большого расстояния:
4. Фотография с большого расстояния:
5. Фотография с небольшо расстояния:
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Все фотографии на обоих смартфонах делались в полностью автоматическом режиме.
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