Англичанин молчал о любви 46 лет, но когда попытался завоевать сердце возлюбленной - угодил в суд

Пожилой британец решил во что бы то ни стало найти бывшую одноклассницу, в которую был влюблен еще в школе. С их последней встречи прошло больше 40 лет, но англичанин все равно ухитрился выйти на след женщины и стал пытаться завоевать ее сердце. Да так настойчиво, что по-настоящему напугал британку.



Фото: DailyMail

В 2018 году в жизни англичанина по имени Эверард Кунион произошли серьезные изменения. 62-летний программист потерял работу, пишет Mail Online. Мужчина переосмыслил свои приоритеты в жизни и внезапно понял, что хочет найти свою бывшую школьную любовь Джули Тейлор, с которой последний раз виделся 46 лет назад, в 1972 году.

Британец утверждает, что захотел пообщаться с Джули, так как еще в школьные годы обидел ее, и осознание этого преследовало мужчину долгие годы. Он говорит, что просто собирался найти способ загладить вину перед женщиной.

Эверард был настроен на дело серьезно. В попытке выйти на след Джули он прошерстил книги регистрации актов о рождении, смерти и заключении брака и в конце концов наткнулся на упоминание о своей возлюбленной. Мужчина отправился к дому ее матери и рассказал пенсионерке о своем желании пообщаться с Джули. Эверард попытался передать 88-летней женщине письмо для ее дочери, но та ответила отказом и захлопнула дверь.



Фото: DailyMail

Вот только Кунион не собирался сдаваться. В надежде встретить женщину он целых четыре месяца устраивал пробежки рядом с домом ее мамы. Помимо того, он отправил Джули семь писем, в которых описывал, как же хочет поговорить с ней. Но явно переборщил: в одном из посланий, к примеру, упомянул ограду, которую совсем недавно вокруг дома поставила ее мама, в другом намекнул, что узнал кое-какие детали из частной жизни Тейлор.

Последней каплей для англичанки и ее мамы стало письмо, в котором Эверард пошутил, что будет вынужден похитить бывшую школьную возлюбленную. Женщины встревожились и заявили на британца в полицию. Копы не стали разбираться с мотивами влюбленного и арестовали его, заведя дело о преследовании.

В суде Кунион признался, что действительно переборщил в своём желании встретиться с Джули.

«У девушек должно быть право отвергать парней, которые им не нравятся, и эти парни должны это признавать. Мне это почему-то не удавалось. Я совершил позорные поступки, и мне сейчас за это очень неловко».

Приговор британцу вынесут в следующем месяце. Пока что мужчину выпустили под залог и с условием, что он не будет контактировать с Джули ее мамой, не станет приходить к ним домой и пытаться разузнать подробности об их жизни.