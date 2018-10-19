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Без ломкости и посеченных кончиков. Как приготовить чудо-спрей для волос на своей кухне

20.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Напоминаем, что раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а теперь переходим к полезным рецептам.

В прошлом выпуске мы рассказали, как приготовить натуральный противопростудный бальзам из простых ингредиентов.

А сейчас поделимся простым рецептом спрея, благодаря которому волосы перестанут ломаться, путаться и расстраивать нас своим видом (то слишком сухие, то слишком жирные, но всегда какие-то не такие). Отвечаем на вопрос «зачем, если можно купить всякие разные спреи в магазине у дома?»: затем, что вы можете на 100% быть уверенными в составе этого средства и результате.

 
 
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Надо смешать всего несколько ингредиентов и нанести эту смесь на волосы. Результат не заставит себя ждать!
 
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