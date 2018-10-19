Без ломкости и посеченных кончиков. Как приготовить чудо-спрей для волос на своей кухне

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.



Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Напоминаем, что раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а теперь переходим к полезным рецептам.

В прошлом выпуске мы рассказали, как приготовить натуральный противопростудный бальзам из простых ингредиентов.

А сейчас поделимся простым рецептом спрея, благодаря которому волосы перестанут ломаться, путаться и расстраивать нас своим видом (то слишком сухие, то слишком жирные, но всегда какие-то не такие). Отвечаем на вопрос «зачем, если можно купить всякие разные спреи в магазине у дома?»: затем, что вы можете на 100% быть уверенными в составе этого средства и результате.