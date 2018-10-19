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Четыре женщины погибли в столкновении "Рено" и трактора с плугами

20.10.2018 08:54 — Разное | БелТА  
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Четыре женщины погибли в столкновении "Рено" и трактора с плугами
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

20 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено Логан" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома. 

Трагическое ДТП произошло 19 октября около 19.00 на автодороге Могилев-Чериков-Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в двигавшейся впереди в попутном направлении трактор "Белорус"с прицепным устройством. Водитель и еще трое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще одна пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована. 

Место происшествия осматривает следственно-оперативная группа и специалисты управления ГКСЭ по Могилевской области, рассматривается вопрос о назначении автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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20 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено Логан" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли, сообщили БЕЛТА в...
 
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