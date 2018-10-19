Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

20 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено Логан" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Трагическое ДТП произошло 19 октября около 19.00 на автодороге Могилев-Чериков-Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в двигавшейся впереди в попутном направлении трактор "Белорус"с прицепным устройством. Водитель и еще трое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще одна пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Место происшествия осматривает следственно-оперативная группа и специалисты управления ГКСЭ по Могилевской области, рассматривается вопрос о назначении автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.-0-