Охрана труда: Ответит руководитель структурного подразделения

Отдельные уполномоченные должностные лица нанимателя - руководители структурных подразделений (начальники участков, мастера, производители работ и другие) ошибочно полагают, что инженер по охране труда должен выполнять в организации всю работу по охране труда, в том числе разрабатывать для структурных подразделений инструкции по охране труда, вести журналы регистрации инструктажей по охране труда и другие журналы, предусмотренные законодательством об охране труда.

В целях правильного понимания должностными лицами круга своих должностных обязанностей разъясняем, что основными задачами инженера по охране труда является организация работы по охране труда и осуществление контроля за состоянием охраны труда (п. 10 Типового положения о службе охраны труда организации, утв.постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 30.09.2013 №98).

В случае выявления в организации нарушений законодательства об охране труда инженер по охране труда выдаёт должностным лицам нанимателя обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, приостанавливает (запрещает) в установленном законодательством порядке эксплуатацию оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, создающих угрозу жизни или здоровью работающих и окружающих, до их устранения.

Проведение инструктажей по охране труда с подчиненными работниками, а соответственно и ведение журнала регистрации инструктажа по охране труда, как и разработка инструкций по охране труда для подчиненных работников (по профессиям и видам выполняемых работ), входит в непосредственные обязанности руководителей структурных подразделений.

Также руководитель структурного подразделения в пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением в подразделении актов законодательства о труде и охране труда, локальных нормативных правовых актов по охране труда; за выполнением подчиненными работниками функциональных обязанностей по охране труда, предусмотренных локальными нормативными правовыми актами; за своевременным проведением осмотров, испытаний, технических освидетельствований оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты; за организацией рабочих мест и производства работ в соответствии с требованиями охраны труда; за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты и правильным применением их работниками; за проведением проверки знаний работников по вопросам охраны труда; за прохождением работниками обязательных медицинских осмотров и т. д. (п. 9 Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации. утв.постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 26.12.2003 №159).

Невыполнение руководителями структурных подразделений своих непосредственных должностных обязанностей по охране труда влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин (часть 1 ст. 9.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Светлана ШАТОХИНА, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда.