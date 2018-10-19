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Манка с шоколадом и "овсяноблин". Готовим привычные крупы по-новому
Многие дети не любят есть кашу. Однако без нее в рационе не обойтись, ведь в крупах содержатся полезные вещества, необходимые для правильного развития ребенка. Что же делать, если малыш отказывается от богатого витаминами блюда? Ответ прост: приготовить его по новому рецепту! Вместе с поварами кулинарного телешоу
Герои нашего кулинарного эксперимента — шеф-повара Александр Чикилевский и Ольга Прыгарова. Вместе они ведут кулинарное шоу «Я не буду это есть», в котором помогают белорусским знаменитостям полюбить различные блюда и продукты, предлагая для них необычные и неожиданные
«Я с детства был всеядным»
Первым своими рецептами делится глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларус, участник объединения поваров «Суполка кухараў», возрождающего старобелорусскую кухню, Александр Чикилевский. У кулинара с тридцатилетним стажем немало достижений: он проходил стажировки в заграничных заведениях, не раз побеждал на конкурсах поварского мастерства и выпустил шесть книг рецептов. Сейчас Александр руководит кухней в столичном ресторане «Литвины».
― Меня часто спрашивают: вы поете, когда готовите? Я не певец. Во время работы концентрируюсь на еде. Вкус продуктов, их запах и даже цвет тарелки ― это и есть моя музыка, — признается шеф-повар.
У Александра трое сыновей. Двое старших, как и отец, работают поварами, младший ― учится в школе. Кулинар вспоминает, что для его детей «маскировать» полезные продукты не приходилось ― они ели все.
― Да и я сам с детства был всеядным. Обожаю борщ, сало с хреном, луком и огурцом, черный хлеб, каши. Единственное, что не люблю, ― это щавелевый суп, — рассказывает о своих предпочтениях Александр.
Чтобы сделать манную кашу привлекательной для ребенка, шеф-повар предлагает использовать сладкие ингредиенты: сухие ягоды, шоколад. Маленькие сластены наверняка оценят такое блюдо.
Манная каша с сухими ягодами и шоколадом
Ингредиенты:
Приготовление
― Если молока мало или вы следите за диетой, можно добавить в него немного кипяченой воды, — советует Александр. — Однако помните, что полезные микроэлементы усваиваются лишь при их правильном сочетании. Например, обезжиренный творог особой пользы организму не принесет. То же самое и здесь: настоящая каша должна быть на чистом молоке.
― У детей зубы не такие крепкие, как у взрослых. Поэтому сухие ягоды сначала нужно немного проварить, чтобы они стали мягче. Ягоды отдают жидкости свой вкус ― получается ароматизированное молоко. При желании эту смесь можно остудить и пить, — отмечает шеф-повар. — К тому же, благодаря ягодам, блюдо меняет цвет. Розовая каша будет для ребенка необычной и интересной.
― Если вы хотите получить жидкую кашу, крупы надо брать меньше. Я больше люблю густую манку. Когда она застынет, ее можно положить, например, на фольгу, сверху придавить, вырезать кружочки и обжарить. Получатся манные блинчики, — делится рецептом Александр.
Овсяная каша на кокосовых сливках
Ингредиенты:
Приготовление:
― Чтобы каша получилась более рассыпчатой, соотношение воды и овсяных зерен должно быть «два к одному». Много соли добавлять не стоит ― дети любят более сладкие варианты, — считает Александр.
― В овсяном зерне, в отличие от хлопьев, больше питательных веществ. А крупа, вымоченная в воде, варится быстрее, — отмечает кулинар.
― Кокосовые сливки имеют особый аромат, который хорошо проявляется в сочетании с овсяной крупой. Важно варить кашу на медленном огне: зерна распариваются, становятся воздушными. С едой вообще спешить нельзя, — улыбается шеф-повар.
― Кстати, вы можете легко услышать, что кашу пора снять с плиты. Обычно звук кипящей воды мягкий, но, когда жидкость уходит, он усиливается и становится более жестким, — делится профессиональным секретом Александр.
― Если ребенок вдруг не доел кашу, выложите ее на противень, придавите, посыпьте сахаром и запеките. Затем нарежьте кусочками и получите оригинальную вариацию козинака, — советует кулинар.
«Не любила мамины котлеты»
Мастер-класс по «маскировке» манки и овсянки для нас также провела специалист по белорусской, испанской, итальянской, английской, мексиканской и японской кухням Ольга Прыгарова. Девушка работает поваром уже 13 лет, сейчас руководит кухней в кафе «Мята». Ольга признается, что больше всего любит готовить мясо и салаты ― с ними интересно экспериментировать.
― В работе для меня важны качественные продукты, чистота на кухне и моя команда. Коллеги словно семья. Кстати, коллектив у нас преимущественно мужской. Как ни странно, мне с «мальчиками» работать проще ― они не такие нежные и без лишних вопросов выполняют все указания, — рассказывает кулинар.
По словам девушки, маленькие посетители кафе в основном не привередливы к еде.
― Это у нас в детстве ребенку говорили: пока все не съешь, из-за стола не встанешь. Сейчас же у людей другая культура питания. Родители находят менее радикальные способы приучить детей к полезным продуктам, — утверждает Ольга. — Когда я была маленькая, то больше любила котлеты в детском садике, чем те, которые готовила мама. А холодец и красную икру не ем до сих пор.
Шеф-повар уверена, что для детей часто важен не вкус блюда, а форма подачи. Ольга делится рецептами сырников и яркого «овсяноблина», в которых полезные крупы надежно «спрятаны».
Манные сырники
Ингредиенты:
Приготовление:
― Манка заменяет нам муку. За счет этого сырники будут более нежными. Такой вариант отлично подойдет не только для детей, но и для тех, кто хочет похудеть. Кстати, вместо муки можно использовать и овсянку. Только ее надо предварительно размельчить блендером, — говорит Ольга.
― Соль мы не используем, так как творог уже сам по себе соленый, — отмечает шеф-повар.
― Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте их подсолнечным маслом. А еще лучше делать это в перчатках, — советует Ольга.
― Если в процессе жарки добавить кусочек сливочного масла, корочка будет еще симпатичней, — говорит кулинар. — А чтобы не измазаться жиром, всегда переворачивайте сырники от себя, а не наоборот.
«Овсяноблин»
Ингредиенты:
Приготовление:
― Так как мы не использовали муку, то наша заготовка для «овсяноблина» получилась не совсем плотная. Поэтому действовать надо аккуратно. При переворачивании стоит использовать две лопатки, — подмечает Ольга.
— Это блюдо тоже ложится в ЗОЖ-концепцию, так как в нем нет муки, — поясняет Ольга. — Если следите за фигурой, можете попробовать его в качестве завтрака. Но помните, что есть овсянку каждый день не очень-то хорошо — любой продукт полезен, когда его «в меру».
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Ребенок не любит манку или овсянку? Вместе с профессиональными шеф-поварами показываем несколько простых рецептом, которые изменят ситуацию к лучшему....
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