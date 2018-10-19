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И техника подвластна профессионалу

20.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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И техника подвластна профессионалуУправлять тяжелой техникой может только человек физически выносливый, внимательный, имеющий хорошие зрение и слух. Также не помешают в этой работе уравновешенный характер, самообладание, быстрая реакция и умение сосредоточиться на поставленной задаче.
Николай Лысенок (на снимке) с детства увлекался техникой. И сегодня в Лоевском ПМС его называют лучшим машинистом экскаватора ТХ-210. Более 11 лет Николай Владимирович посвятил родному предприятию. Профессионально управляя гусеничным агрегатом, мужчина участвует в сносе ветхих и пустующих зданий, проводит чистку каналов, умело выкорчевывает пни, занимается устройством траншей и т.д. Н. Лысенок внимательно следит за состоянием техники, по звуку мотора определяет неисправности, хотя старается не допускать простоев. Для этого человека не существует невыполнимых задач. За любое дело он берется с душой, не забывая о том, что рядом — товарищи, и все они трудятся на общий результат. Честность и внимательность, доброта и открытость, профессионализм и искренность — основные черты характера Николая Владимировича. Он надежный работник и мастер своего дела, имеющий высокую квалификацию, заслуживающий уважения коллег и администрации.
Наталья Апанасенко, «ЛК».
Фото автора.

 
 
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Управлять тяжелой техникой может только человек физически выносливый, внимательный, имеющий хорошие зрение и слух. Также не помешают в этой работе...
 
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