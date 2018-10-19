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И техника подвластна профессионалу
20.10.2018 — Разное | Лоевский край
Управлять тяжелой техникой может только человек физически выносливый, внимательный, имеющий хорошие зрение и слух. Также не помешают в этой работе уравновешенный характер, самообладание, быстрая реакция и умение сосредоточиться на поставленной задаче.
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Управлять тяжелой техникой может только человек физически выносливый, внимательный, имеющий хорошие зрение и слух. Также не помешают в этой работе...
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