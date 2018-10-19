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"Умный цемент" из моркови. Ученые придумали, как укрепить бетонную смесь
Мы делаем из моркови салат и пирог, а ученые из Ланкастерского университета создали из нее «умный цемент». Оказывается, специально измельченный овощ может усилить бетонную смесь на 80%! А еще из моркови можно смастерить мощную батарейку.
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Ученые из Ланкастерского университета вывели новую формулу крепкой бетонной смеси. Они добавили туда морковь.
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