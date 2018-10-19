Мы делаем из моркови салат и пирог, а ученые из Ланкастерского университета создали из нее «умный цемент». Оказывается, специально измельченный овощ может усилить бетонную смесь на 80%! А еще из моркови можно смастерить мощную батарейку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Умный цемент" из моркови. Ученые придумали, как укрепить бетонную смесь Ученые из Ланкастерского университета вывели новую формулу крепкой бетонной смеси. Они добавили туда морковь.