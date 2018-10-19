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Шикарное Тарасово: замечательные дома белорусов

20.10.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
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Само название Тарасово у минчан вызывает стойкие ассоциации с дороговизной. Усадебный массив недалеко от кольцевой стал элитным еще в 90-е. И тут больше замечательных, необычных — и старых, и современных — домов белорусов, чем в любом другом населенном пункте.



Подборка домов замкового стиля у нас получилось внушительной. Большинство тут поддерживаются в порядке — их совершенствуют, перекрашивают, улучшают.














Современные дома в меньшинстве, но тоже есть.









Душевные дома вне четкого стиля и времени в Тарасово тоже есть.













Сколько стоит тут поселиться?

Самое дешевое на данный момент предложение в Тарасово — участок в 15 соток с домиком под снос: 71 тысяча долларов в эквиваленте. Собственник уточняет, что есть электричество и рядом проходит газовая труба. Законсервированный фундамент на 16 сотках с подведенным газом предлагают за 75 тысяч с торгом.

За недострой на 10 сотках с центральной водой, канализацией, электричеством, телефоном хотят уже 85 тысяч долларов.

19 соток в Тарасово могут предлагаться и за 150 тысяч долларов. Столько владелец желает получить за близость к лесу и респектабельных соседей. Но за 150 тысяч тут предлагают и 32 сотки — для мечтающих построиться с размахом.

Простые коттеджи мансардного типа и двухэтажные, из газосиликата, в штукатурке, под крышей из металлочерепицы или шифера, предлагаются в диапазоне 140 -160 тысяч долларов.

В таком же диапазоне можно присматривать готовый современный коттедж без внутренней отделки — есть несколько на выбор. Что примечательно, в Тарасово есть пяток предложений квартир в таунхаусах без отделки по такой же цене. Чем они могут конкурировать с отдельно стоящими домами — непонятно.

Современные дома с современным же дизайном интерьеров стартуют в цене со 195 тысяч долларов.

В Тарасово, как и везде в Беларуси, цена диктуется представлениями продавцов о том, сколько это может стоить. Например, тут продают коробку из газосиликата под дешевой крышей за 315 тысяч, с пометкой «коттедж для VIP». А за 299 тысяч хотят продать уютную обжитую усадьбу из сруба, на ухоженном участке с газоном и садом, с симпатичной отдельно стоящей деревянной баней.

За огромную (больше 700 квадратных метров) на 70% достроенную усадьбу с колоннами хотят получить 350 тысяч долларов. И столько же — за со вкусом обставленный особнячок в английском стиле и примитивный трехуровневый дом в розовой штукатурке.

С десяток домов предлагается по цене от 450 тысяч долларов. За пять хотят больше полумиллиона долларов.

Самое дорогое предложение — 1,75 миллиона долларов или 250 биткоинов. Столько хотят за комплекс на окраине Тарасово. В комплекс входит трехэтажный коттедж, гостевой дом, дом для охраны. На 25 сотках — целый дендрарий. А еще есть «садовая скульптура: изделия из мраморной крошки (Италия) — 8 шт., фонтан из 300 кг бронзы с позолотой (авторская работа скульптора А.И. Лыщика в единственном экземпляре)».

 
 
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Огромный массив частных домов близко к кольцевой всегда считался престижным местом для жизни.
 
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