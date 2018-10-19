Надежнее прятаться в Минске: Москва выдала Кыргызстану бывшего советника президента Атамбаева

Накануне он был объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Сообщалось, что «в июне 2018 года он выехал за пределы страны, и его местонахождение было неизвестно».





В пресс-службе Верховного суда Киргизии сказали ТАСС, что он был заочно арестован в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье «Вымогательство взятки».





В июле по подозрению в коррупции был арестован экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он стал вторым бывшим главой правительства, работавший с прежним президентом Алмазбеком Атамбаевым и впоследствии оказавшийся под стражей. Неофициально известно, что список экс-чиновников, к которым у ГКНБ есть вопросы, будет расти. Следственная группа намеревалась допросить экс-главу спецслужбы Абдиля Сегизбаева и бывшего председателя финансовой полиции Болота Суюмбаева. Общественность требует возбуждения уголовного дела и против самого экс-президента Атамбаева.



