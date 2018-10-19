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Нефтяная компания «Янгпур» отметила четвертьвековой юбилей. Но белорусская она только пять лет

20.10.2018 09:33 — Разное | Партизан  
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Годовой объем добычи нефти в компании «Янгпур» превысит 180 тысяч тонн. Это станет самым высоким результатом за 25 лет – с момента создания предприятия.

Одноименное акционерное общество открытого типа образовано в начале 1993 года – в результате слияния двух крупнейших геологических предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа – «Ямалгеофизика» и «Пурнефтегазгеология». Cпустя 20 лет в 2013 году «Белоруснефть» стала владельцем компании «Янгпур» через электронные аукционные торги. Таким образом, у белорусской компании появился первый добывающий актив на территории Российской Федерации.

Как сообщает сайт Neft.by, проект развивается. Например, в прошлом году коллектив НК «Янгпур» обеспечил самый высокий показатель добычи нефти за время работы в составе объединения – свыше 151 тысячи тонн. Значительно выросла по сравнению с предыдущим годом добыча природного газа и газоконденсата – почти 200 миллионов кубометров. В нынешнем году планируется опять увеличить объемы добычи.

 
 
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Годовой объем добычи нефти в компании «Янгпур» превысит 180 тысяч тонн. Это станет самым высоким результатом за 25 лет – с момента создания предприятия.
 
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