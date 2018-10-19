Нефтяная компания «Янгпур» отметила четвертьвековой юбилей. Но белорусская она только пять лет

Одноименное акционерное общество открытого типа образовано в начале 1993 года – в результате слияния двух крупнейших геологических предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа – «Ямалгеофизика» и «Пурнефтегазгеология». Cпустя 20 лет в 2013 году «Белоруснефть» стала владельцем компании «Янгпур» через электронные аукционные торги. Таким образом, у белорусской компании появился первый добывающий актив на территории Российской Федерации.



