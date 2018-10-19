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Замминистра сельского хозяйства: «Никаких молочных войн между Беларусью и Россией нет!»
Об этом корреспонденту
По его словам, в рамках разработанной Дорожной карты взаимодействия ветеринарных служб осуществляется конструктивный диалог, и с ее помощью планируется решать спорные вопросы в работе: «Между Беларусью и Россией не существует никаких молочных войн: идет очень конструктивный диалог. Мы продолжаем поставлять свою продукцию в Россию, которая была и остается нашим основным торговым агентом».
Напомним, ранее Россия сняла ограничения с пяти белорусских производителей мясомолочной продукции. Помимо этого, между странами-партнерами были согласованы балансы поставок продовольствия на 2019 год, в которых оговорено снижение ввоза сухого и концентрированного молока с одновременным ростом продуктов готовой продукции – сыров, творога, йогуртов, кефира, сметаны.
«Мы сделали ставку на продукты глубокой переработки молока, которые несут более высокий экономический эффект», – прокомментировал замминистра.
В то же время в течение ближайших нескольких лет Беларусь рассчитывает значительно расширить географию поставок мясомолочной продукции. По словам Игоря Брыло, стране интересны рынки Китая, стран Азиатского региона, Европы, Северной и Южной Америки. Также планируется сертифицировать отечественные предприятия на предмет соответствия продукции требованиям «Халяль», что позволит поставлять ее на Восток.
«Беларусь – экспортоориентированная страна, и производимый ею объем продовольствия в разы превышает его потребление. Более половины всей продукции сельского хозяйства производится в отрасли животноводства. А учитывая темпы его развития в нашем государстве, мы обязаны диверсифицировать свой рынок в течение 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.
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Об этом корреспонденту AGRONEWS рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
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