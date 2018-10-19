Замминистра сельского хозяйства: «Никаких молочных войн между Беларусью и Россией нет!»









По его словам, в рамках разработанной Дорожной карты взаимодействия ветеринарных служб осуществляется конструктивный диалог, и с ее помощью планируется решать спорные вопросы в работе: «Между Беларусью и Россией не существует никаких молочных войн: идет очень конструктивный диалог. Мы продолжаем поставлять свою продукцию в Россию, которая была и остается нашим основным торговым агентом».

Напомним, ранее Россия сняла ограничения с пяти белорусских производителей мясомолочной продукции. Помимо этого, между странами-партнерами были согласованы балансы поставок продовольствия на 2019 год, в которых оговорено снижение ввоза сухого и концентрированного молока с одновременным ростом продуктов готовой продукции – сыров, творога, йогуртов, кефира, сметаны.





«Мы сделали ставку на продукты глубокой переработки молока, которые несут более высокий экономический эффект», – прокомментировал замминистра.





В то же время в течение ближайших нескольких лет Беларусь рассчитывает значительно расширить географию поставок мясомолочной продукции. По словам Игоря Брыло, стране интересны рынки Китая, стран Азиатского региона, Европы, Северной и Южной Америки. Также планируется сертифицировать отечественные предприятия на предмет соответствия продукции требованиям «Халяль», что позволит поставлять ее на Восток.





«Беларусь – экспортоориентированная страна, и производимый ею объем продовольствия в разы превышает его потребление. Более половины всей продукции сельского хозяйства производится в отрасли животноводства. А учитывая темпы его развития в нашем государстве, мы обязаны диверсифицировать свой рынок в течение 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.









Среди стран СНГ и дальнего зарубежья Беларусь занимает ведущие позиции в животноводстве. В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 7,3 млн тонн молока – это на 2,5% больше, чем годом ранее. Скота и птицы в общественном секторе произведено более 1,7 млн тонн – на 3,3% выше уровня прошлого года. По молоку страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Согласно данным международной статистики Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, занимая по поставкам сливочного масла третье место в мире, по сырам и творогу – четвертое, по сухому молоку – пятое. В общей сложности в прошлом году молочная продукция белорусского производства поставлялась в ран мира, при этом 96,3% экспортировано на рынки стран ЕАЭС. Сбыт сыров и творога осуществлялся в 15 стран мира, сухого цельного молока – в 14, животного масла – в 11 стран мира. При этом молочная продукция составляет 45% всего объема экспорта продовольствия.

По производству мяса на душу населения Беларусь опережает отдельные страны – Великобританию, Германию, Польшу, Францию, а также Казахстан, Китай, Россию и Украину. По экспорту мяса Беларусь входит в 20-ку стран-лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает седьмую и восьмую строки мирового рейтинга соответственно. Экспорт мясной продукции в 2017 году достиг почти 1 млрд долларов, что составляет 18% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта мяса и мясопродуктов основная доля приходится на говядину и мясо птицы – 57% и 25% соответственно. С начала 2018 года валютная выручка экспорта мяса увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 13% и составила более 700 млн долларов. В общей сложности поставки мяса и мясопродуктов осуществлялись в 20 стран мира.



