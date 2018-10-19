ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замминистра сельского хозяйства: «Никаких молочных войн между Беларусью и Россией нет!»

20.10.2018 09:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом корреспонденту AGRONEWS рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.



По его словам, в рамках разработанной Дорожной карты взаимодействия ветеринарных служб осуществляется конструктивный диалог, и с ее помощью планируется решать спорные вопросы в работе: «Между Беларусью и Россией не существует никаких молочных войн: идет очень конструктивный диалог. Мы продолжаем поставлять свою продукцию в Россию, которая была и остается нашим основным торговым агентом».
 
Напомним, ранее Россия сняла ограничения с пяти белорусских производителей мясомолочной продукции. Помимо этого, между странами-партнерами были согласованы балансы поставок продовольствия на 2019 год, в которых оговорено снижение ввоза сухого и концентрированного молока с одновременным ростом продуктов готовой продукции – сыров, творога, йогуртов, кефира, сметаны.

«Мы сделали ставку на продукты глубокой переработки молока, которые несут более высокий экономический эффект»,  – прокомментировал замминистра.

В то же время в течение ближайших нескольких лет Беларусь рассчитывает значительно расширить географию поставок мясомолочной продукции. По словам Игоря Брыло, стране интересны рынки Китая, стран Азиатского региона, Европы, Северной и Южной Америки. Также планируется сертифицировать отечественные предприятия на предмет соответствия продукции требованиям «Халяль», что позволит поставлять ее на Восток.

«Беларусь – экспортоориентированная страна, и производимый ею объем продовольствия в разы превышает его потребление. Более половины всей продукции сельского хозяйства производится в отрасли животноводства. А учитывая темпы его развития в нашем государстве, мы обязаны диверсифицировать свой рынок в течение 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.


Среди стран СНГ и дальнего зарубежья Беларусь занимает ведущие позиции в животноводстве. В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 7,3 млн тонн молока – это на 2,5% больше, чем годом ранее. Скота и птицы в общественном секторе произведено более 1,7 млн тонн – на 3,3% выше уровня прошлого года. По молоку страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Согласно данным международной статистики Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции, занимая по поставкам сливочного масла третье место в мире, по сырам и творогу – четвертое, по сухому молоку – пятое. В общей сложности в прошлом году молочная продукция белорусского производства поставлялась в ран мира, при этом 96,3% экспортировано на рынки стран ЕАЭС. Сбыт сыров и творога осуществлялся в 15 стран мира, сухого цельного молока – в 14, животного масла – в 11 стран мира. При этом молочная продукция составляет 45% всего объема экспорта продовольствия.

По производству мяса на душу населения Беларусь опережает отдельные страны – Великобританию, Германию, Польшу, Францию, а также Казахстан, Китай, Россию и Украину. По экспорту мяса Беларусь входит в 20-ку стран-лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает седьмую и восьмую строки мирового рейтинга соответственно. Экспорт мясной продукции в 2017 году достиг почти 1 млрд долларов, что составляет 18% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции. В структуре экспорта мяса и мясопродуктов основная доля приходится на говядину и мясо птицы – 57% и 25% соответственно. С начала 2018 года валютная выручка экспорта мяса увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 13% и составила более 700 млн долларов. В общей сложности поставки мяса и мясопродуктов осуществлялись в 20 стран мира.


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом корреспонденту AGRONEWS рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оцените сюрприз от юных футболистов «Ислочи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика