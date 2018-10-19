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Оцените сюрприз от юных футболистов «Ислочи»
Выглядело очень мило.
Фото: Детская футбольная лига
В турнире Детской футбольной лиги девичьи команды играют наравне с мальчишескими. Недавно мальчикам "Ислочи" 2010 г.р. нужно было провести матч против девочек "Минска" 2009-10 г.р. Парни устроили соперницам сюрприз и подарили цветы. Выглядело очень мило.
Взрослые засняли всё на видео.
На поле парни оказались сильнее и выиграли со счетом 6:1.
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