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Оцените сюрприз от юных футболистов «Ислочи»

20.10.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Выглядело очень мило.


Фото: Детская футбольная лига

В турнире Детской футбольной лиги девичьи команды играют наравне с мальчишескими. Недавно мальчикам "Ислочи" 2010 г.р. нужно было провести матч против девочек "Минска" 2009-10 г.р. Парни устроили соперницам сюрприз и подарили цветы. Выглядело очень мило.
Взрослые засняли всё на видео.
На поле парни оказались сильнее и выиграли со счетом 6:1.



 
Теги: Минск
 
 
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