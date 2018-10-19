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"Да, миллиардером долларовым не станешь. И не надо". Президент рассказал, почему в Беларуси жить хорошо

20.10.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко считает, что Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей. Сегодня во время встречи со студентами в Гродно он ответил на вопрос, какой ему видится наша страна, учитывая опыт зарубежных поездок и полученные в ходе них впечатления.

Лукашенко в первую очередь обратил внимание на выгодное географическое положение — на перекрестке транзитных путей. Это создает хорошие условия для заработка людей, экономического развития страны, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города, — отметил президент. — Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо».

«Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить», — заявил Александр Лукашенко.

Он также заметил, что все довольны быть не могут. И для того чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия, как, например, во время учебы в вузе. «Тот будет успешен, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой. Тот получит больше. Все зависит от человека», — уверен президент.

«У нас хорошая страна. В нее обратно домой хочется возвращаться», — добавил он.

До сих пор только одного белоруса включали в число долларовых миллиардеров. Два года назад Bloomberg со ссылкой на собственный индекс миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index) сообщил, что состояние белоруса, создателя онлайн-игры World of Tanks Виктора Кислого превысило 1 млрд долларов. Основатель игры комментировать подсчеты агентства отказался.

Что касается долларовых миллионеров, то у нас их достаточно много.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Александр Лукашенко считает, что Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей. Сегодня во время встречи со студентами в Гродно он ответил на вопрос,...
 
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