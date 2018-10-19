Кокорина и Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка»

«Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной.





Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников.





Мельников также отметил, что камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками СИЗО.





Сообщается, что футболисты подали заявки на посещение спортзала, но пока не тренировались.



