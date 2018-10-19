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Кокорина и Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка»
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев переведены из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка».
«Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной.
Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников.
Мельников также отметил, что камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками СИЗО.
Сообщается, что футболисты подали заявки на посещение спортзала, но пока не тренировались.
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник...
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