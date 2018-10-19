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Эмин показал, как выглядит 73-летний Юрий Антонов

20.10.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Певец, музыкант и предприниматель Эмин Агаларов руководит концертными залами Крокус Сити Холл и Vegas City Hall, где выступают звезды российской и зарубежной эстрады. 38-летний бизнесмен и артист нередко публикует совместные фотографии с популярными исполнителями.



Недавно Эмин выложил в Instagram совместную фотографию с народным артистом России Юрием Антоновым. «С легендарным и неповторимым Юрием Михайловичем Антоновым!» — подписал кадр Агаларов.
На счету 73-летнего музыканта — десятки хитов, среди которых песни «От печали до радости», «Золотая лестница», «Анастасия», «Я вспоминаю», «Не говорите мне прощай», «Крыша дома твоего». В последние годы Юрий Михайлович редко радует публику своими концертами, поэтому поклонники с большим интересом встретили редкий снимок с артистом, пишет goodhouse.ru


Поклонники Юрия Антонова эмоционально откликнулись на публикацию: «Легенда! Долгих лет жизни ему», «Неповторимый и многими любимый уже не один десяток лет, это точно», «Мой самый любимый певец, в моей молодости я бесконечно слушала его песни», «Самый легендарный, замечательный артист 70−80 года, моей юности… Я уважаю и обожаю его творчество».

Некоторые пользователи Сети с горечью отметили, что Юрий Михайлович заметно изменился за последние годы:
«Как? Уже с палочкой? Его песни и в наши дни хиты», «Что-то он так быстро постарел… ещё и с палочкой», «Годы берут свое», «Как время бежит неумолимо, уже мой любимый и легендарный Антонов с палочкой, Боже как же все быстротечна наша жизнь», «Крепкого ему здоровья и долголетия» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

В прошлом году Юрий Антонов откровенно объяснил причину своего ухода с эстрады: «Последние два года я не выступаю, перенес серьезный удар. У меня случилось нарушение вестибулярного аппарата, и я частично потерял слух, правое ухо. После этого я практически прекратил работу».

Кроме частичной потери слуха, Юрия Михайловича беспокоит старая травма плеча:
«Я упал, когда катался на лыжах. Сейчас немного побаливает. В этом возрасте всплывает то, что не всплыло до этого возраста». Артист живет в загородном доме один, в окружении нескольких десятков собак и кошек.


 
 
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Певец, музыкант и предприниматель Эмин Агаларов руководит концертными залами Крокус Сити Холл и Vegas City Hall, где выступают звезды российской и зарубежной эстрады....
 
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