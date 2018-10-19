Эмин показал, как выглядит 73-летний Юрий Антонов





Instagram совместную фотографию с народным артистом России Юрием Антоновым. «С легендарным и неповторимым Юрием Михайловичем Антоновым!» — подписал кадр Агаларов. Недавно Эмин выложил всовместную фотографию с народным артистом России Юрием Антоновым. «С легендарным и неповторимым Юрием Михайловичем Антоновым!» — подписал кадр Агаларов.

пишет goodhouse.ru На счету 73-летнего музыканта — десятки хитов, среди которых песни «От печали до радости», «Золотая лестница», «Анастасия», «Я вспоминаю», «Не говорите мне прощай», «Крыша дома твоего». В последние годы Юрий Михайлович редко радует публику своими концертами, поэтому поклонники с большим интересом встретили редкий снимок с артистом,goodhouse.ru









Поклонники Юрия Антонова эмоционально откликнулись на публикацию: «Легенда! Долгих лет жизни ему», «Неповторимый и многими любимый уже не один десяток лет, это точно», «Мой самый любимый певец, в моей молодости я бесконечно слушала его песни», «Самый легендарный, замечательный артист 70−80 года, моей юности… Я уважаю и обожаю его творчество».





Некоторые пользователи Сети с горечью отметили, что Юрий Михайлович заметно изменился за последние годы:

«Как? Уже с палочкой? Его песни и в наши дни хиты», «Что-то он так быстро постарел… ещё и с палочкой», «Годы берут свое», «Как время бежит неумолимо, уже мой любимый и легендарный Антонов с палочкой, Боже как же все быстротечна наша жизнь», «Крепкого ему здоровья и долголетия» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).





В прошлом году Юрий Антонов откровенно объяснил причину своего ухода с эстрады: «Последние два года я не выступаю, перенес серьезный удар. У меня случилось нарушение вестибулярного аппарата, и я частично потерял слух, правое ухо. После этого я практически прекратил работу».





Кроме частичной потери слуха, Юрия Михайловича беспокоит старая травма плеча:

«Я упал, когда катался на лыжах. Сейчас немного побаливает. В этом возрасте всплывает то, что не всплыло до этого возраста». Артист живет в загородном доме один, в окружении нескольких десятков собак и кошек.



