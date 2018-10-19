На месте взрыва на заводе в Гатчине обнаружили тело белоруса









ТАСС в пресс-службе областного правительства. Тело второго погибшего обнаружено на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, сообщилив пресс-службе областного правительства.





"В 22:24 мск мы обнаружили второе тело", - уточнили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.

Один из погибших в результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине, предположительно, гражданин Белоруссии. "Подтвержденный погибший: мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь", - сказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.









Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели "Авангард" в Гатчине произошел в пятницу днем. По последним данным, два человека погибли, еще семь пострадали, в том числе жители соседних домов и прохожие, которые находились в момент взрыва в жилом квартале на Речной улице, расположенной недалеко от завода.





Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". Разбор завалов продолжается.



