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На месте взрыва на заводе в Гатчине обнаружили тело белоруса

20.10.2018 08:38 — Разное | Партизан  
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В пресс-службе областного правительства отметили, что началось опознание тела



Тело второго погибшего обнаружено на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В 22:24 мск мы обнаружили второе тело", - уточнили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС.
Один из погибших в результате взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине, предположительно, гражданин Белоруссии. "Подтвержденный погибший: мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь", - сказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.


Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели "Авангард" в Гатчине произошел в пятницу днем. По последним данным, два человека погибли, еще семь пострадали, в том числе жители соседних домов и прохожие, которые находились в момент взрыва в жилом квартале на Речной улице, расположенной недалеко от завода.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". Разбор завалов продолжается.


 
 
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В пресс-службе областного правительства отметили, что началось опознание тела
 
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