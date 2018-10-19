Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей

Об этом в четверг, 18 октября, сообщила финская общественная телерадиокомпания Yleisradio. Яницкин признан виновным по 16 пунктам, в числе которых - диффамация, оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав.





Иск подали ставшая объектом онлайн-травли корреспондентка Yleisradio Джессикка Аро, активист - инициатор кампании по бойкоту организаций, размещавших свою рекламу на прокремлевском сайте и еще один человек, занимающийся связанными с беженцами вопросами. Журналистка обвинила распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии в преследовании, диффамации с отягчающими обстоятельствами и подстрекательствах к диффамации.





С 2014 года Аро изучает распространение в Финляндии пророссийской пропаганды через социальные сети. В рамках исследования журналистка пообщалась с сотрудниками "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. После этого Аро начали систематически преследовать в соцсетях и угрожать ей.









Еще один обвиняемый по делу прокремлевских троллей - называющий себя "представителем Донецкого сепаратистского движения" Йохан Бекман - приговорен к одному году условно. Суд обязал Яницкина, Бекмана и еще одного человека выплатить пострадавшим компенсацию в размере 136 тысяч евро.

Deutsche Welle



