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Беларусбанк и БПС-Сбербанк договорились об отсутствии комиссии при выдаче наличных

20.10.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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Пролонгировано действие договора между БПС-Сбербанком и «Беларусбанком» о равных условиях снятия наличных в банкоматной сети.

 Таким образом, снятие наличных денежных средств без дополнительных комиссий доступно клиентам двух банков (как по картам национальной платежной системы БЕЛКАРТ, так и международных платежных систем Visa и Mastercard), в объединенной сети банкоматов БПС-Сбербанка и «Беларусбанка», насчитывающей более 1700 устройств.

На сегодняшний день держатели карт БПС-Сбербанка также могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматах иных банков-партнеров: «Приорбанк» ОАО  - держатели карт Visa и Mastercard, Белагропромбанк – держатели карт БЕЛКАРТ.
 

Банкоматы БПС-Сбербанка дают возможность совершать основные банковские операции – получить наличные, узнать доступный остаток, а также позволяют, например, изменить пин-код. Помимо этого, держатели карт могут оплатить услуги операторов сотовой связи, а также пополнить карту Банка в устройствах с функцией cash-in.


 
 
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Пролонгировано действие договора между БПС-Сбербанком и «Беларусбанком» о равных условиях снятия наличных в банкоматной сети.
 
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