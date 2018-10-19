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В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших
Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана.
Фото: buzzingbubs.com
Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана. В толпу въехал поезд.
Очевидцы трагедии рассказали, что чучело было набито петардами. Из-за громких хлопков собравшиеся не услышали приближающийся поезд.
Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он сообщил в "Твиттере", что местные власти мобилизуют свои силы.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь раненым, — пообещал он. — Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду".
Вероятно, количество погибших будет расти,
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Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб...
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