В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших

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Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана. В толпу въехал поезд.





Очевидцы трагедии рассказали, что чучело было набито петардами. Из-за громких хлопков собравшиеся не услышали приближающийся поезд.





Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он сообщил в "Твиттере", что местные власти мобилизуют свои силы.





"Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь раненым, — пообещал он. — Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду".





пише т bbc.com. Вероятно, количество погибших будет расти,т bbc.com.



