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В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших

20.10.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана.


Фото: buzzingbubs.com

Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана. В толпу въехал поезд. 

Очевидцы трагедии рассказали, что чучело было набито петардами. Из-за громких хлопков собравшиеся не услышали приближающийся поезд.

Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он сообщил в "Твиттере", что местные власти мобилизуют свои силы.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь раненым, —  пообещал он. — Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду".

Вероятно, количество погибших будет расти, пишет bbc.com.


 
 
Ссылка на источник 24
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Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения — так завершилось празднование Дуссера на севере Индии. Рядом с индийским городом Амритсар в штате Пенджаб...
 
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